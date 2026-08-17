Wielka Letnia Wyprzedaż w Toyota Centrum Wrocław. Sprawdź, dlaczego właśnie teraz warto kupić nową Toyotę

Wielka Letnia Wyprzedaż rozpocznie się 17 sierpnia 2026 roku konkursem organizowanym wspólnie z Radiem ESKA. Dodatkowo zostanie uruchomiona promocja skierowana zarówno do osób szukających nowej Toyoty, jak i kierowców zainteresowanych sprawdzonym samochodem używanym. Aby wziąć udział w promocji, należy zarejestrować się za pomocą formularza dostępnego na tej stronie. Oprócz korzystnych warunków zakupu Klienci będą mogli liczyć również na dodatkowe korzyści w serwisie, które sprawią, że oferta stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna.

Autor: Toyota Centrum Wrocław/ Materiały prasowe

Wielka Letnia Wyprzedaż w Toyota Centrum Wrocław. Co można zyskać?

17 sierpnia 2026 roku wystartuje konkurs organizowany wspólnie z Radiem ESKA. Do wygrania będą dwa pakiety o wartości 1500 zł każdy. W skład każdego z nich wejdzie bon o wartości 1000 zł na zakup nowej Toyoty oraz voucher o wartości 500 zł do wykorzystania w autoryzowanym serwisie Toyota Centrum Wrocław. Szczegółowe zasady udziału w konkursie będą dostępne na stronie internetowej akcji TUTAJ.

Tego samego dnia rozpocznie się promocja „Wielka Letnia Wyprzedaż”, która potrwa do 30 września 2026 roku. Pierwszych 15 klientów, którzy zarejestrują się na stronie akcji i w tym terminie kupią nowy samochód, otrzyma dodatkowy rabat. Pierwszych 15 zarejestrowanych klientów, którzy skorzystają z usług serwisu, otrzyma voucher serwisowy. Z kolei pierwszych 15 osób, które zarejestrują się i kupią samochód używany, otrzyma dodatkowy komplet opon. Wszystkie benefity będą dostępne do wyczerpania określonych limitów.

Autor: Toyota Centrum Wrocław/ Materiały prasowe

Toyota Centrum Wrocław to znacznie więcej niż salon samochodowy

Zakup samochodu to dopiero początek jego użytkowania. Równie ważne jest miejsce, do którego można wrócić na przegląd, naprawę czy po fachową poradę. Właśnie dlatego wielu kierowców z Wrocławia i całego Dolnego Śląska od lat wybiera Toyota Centrum Wrocław.

To jedyny autoryzowany salon i serwis Toyoty we Wrocławiu, który zapewnia kompleksową obsługę w jednym miejscu. Klienci mogą obejrzeć pełną gamę nowych modeli, porównać dostępne wersje wyposażenia, odbyć jazdę próbną oraz skorzystać z pomocy doradców przy wyborze samochodu najlepiej dopasowanego do swoich potrzeb.

Toyota Centrum Wrocław cieszy się zaufaniem wielu Klientów, wśród których są również znane osoby. Jedną z nich jest Maria Sadowska, która odebrała tutaj swoją nową Toyotę RAV4. To kolejny dowód na to, że salon jest wybierany przez kierowców ceniących profesjonalną obsługę, komfort i sprawdzoną jakość. Oferta obejmuje samochody miejskie, rodzinne SUV-y, crossovery, modele hybrydowe oraz samochody dostawcze Toyota Professional.

Autor: Toyota Centrum Wrocław/ Materiały prasowe

Osoby zainteresowane zakupem auta z drugiej ręki mogą natomiast wybierać spośród samochodów dostępnych w programie Toyota Pewne Auto w salonie sprzedaży przy ul. Klecińskiej 151. Każdy pojazd przechodzi szczegółową kontrolę techniczną i posiada udokumentowaną historię, dlatego Klienci mają pewność, że kupują sprawdzony samochód.

Serwis, któremu zaufały tysiące kierowców

Jednym z największych atutów Toyota Centrum Wrocław jest rozbudowane zaplecze serwisowe. Serwis dysponuje 14 stanowiskami do obsługi samochodów osobowych oraz 3 stanowiskami przeznaczonymi dla samochodów dostawczych. Ponadto serwis ma najdłuższe godziny otwarcia w regionie – mechanicy pracują w trybie zmianowym od 6.00 do 22.00 w dni powszednie i od 8 do 16.00 w soboty. Dzięki temu czas realizacji usług skraca się, a Klienci mogą łatwiej znaleźć dogodny termin wizyty.

Doświadczeni technicy korzystają z profesjonalnego wyposażenia oraz oryginalnych części Toyoty, wykonując zarówno przeglądy okresowe, jak i bardziej zaawansowane naprawy.

Autor: Toyota Centrum Wrocław/ Materiały prasowe

Na miejscu działa także Stacja Kontroli Pojazdów, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Kierowcy mogą więc wykonać obowiązkowe badanie techniczne podczas tej samej wizyty, bez konieczności odwiedzania dodatkowych punktów.

Dużym udogodnieniem jest również nowoczesna ścieżka diagnostyczna umożliwiająca szybką kontrolę geometrii zawieszenia. Pozwala ona wykryć nieprawidłowości wpływające na bezpieczeństwo jazdy, komfort prowadzenia oraz zużycie opon, zanim staną się kosztownym problemem.

Finansowanie dopasowane do potrzeb

Zakup auta nie musi oznaczać jednorazowego, dużego wydatku. W Toyota Centrum Wrocław dostępnych jest kilka form finansowania, dzięki czemu zarówno Klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy mogą wybrać rozwiązanie najlepiej odpowiadające swoim potrzebom.

Na miejscu można skorzystać z leasingu, kredytu oraz wynajmu długoterminowego KINTO. Doradcy pomagają porównać dostępne możliwości i wyjaśniają różnice pomiędzy poszczególnymi formami finansowania. W salonie można również wykupić ubezpieczenie komunikacyjne, dlatego wszystkie formalności związane z zakupem samochodu można załatwić podczas jednej wizyty.

Autor: Toyota Centrum Wrocław/ Materiały prasowe

Musisz wypożyczyć samochód? Żaden problem

Dla wielu kierowców pozostawienie samochodu w serwisie oznacza utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu. Toyota Centrum Wrocław rozwiązuje ten problem dzięki własnej wypożyczalni samochodów.

W wypożyczalni dostępne są zarówno samochody marki Toyota: osobowe, jak i dostawcze. Możliwe jest wypożyczenie samochodu długoterminowo, jak i na krótki okres. Zaletą wypożyczalni Toyota Centrum Wrocław jest fakt, że w koszty wynajmy jest już wkalkulowana kwota ubezpieczenia, a wszystkie samochody znajdują się pod stałą opieką autoryzowanego serwisu.

Tak kompleksowa oferta sprawia, że w jednym miejscu można nie tylko kupić samochód, ale również zadbać o jego późniejszą eksploatację.

Toyota Centrum Wrocław rozwija się razem z Grupą Kamiński

Ostatni rok był dla Toyota Centrum Wrocław czasem intensywnego rozwoju. Salon należy do Grupy Kamiński, która konsekwentnie umacnia swoją pozycję na polskim rynku motoryzacyjnym. W 2025 r. grupa rozszerzyła działalność o kolejne salony pod Poznaniem i dziś tworzy sieć autoryzowanych salonów oraz serwisów Toyoty i Lexusa w kilku miastach Polski.

Dynamiczny rozwój został zauważony również przez branżę. W najnowszym zestawieniu największych grup dealerskich w Polsce Grupa Kamiński awansowała na 25. Miejsce w zestawieniu do TOP 50 Dilerów Samochodowych w Polsce, potwierdzając swoją silną pozycję na rynku.

Za tym wynikiem stoją kolejne inwestycje, rozwój infrastruktury oraz konsekwentne podnoszenie standardów obsługi. Korzystają na tym przede wszystkim Klienci, którzy mogą liczyć na nowoczesne rozwiązania, szeroką ofertę i profesjonalne wsparcie na każdym etapie zakupu oraz użytkowania samochodu.

Autor: Toyota Centrum Wrocław/ Materiały prasowe

Nie przegap Wielkiej Letniej Wyprzedaży

Wielka Letnia Wyprzedaż w Toyota Centrum Wrocław potrwa do końca września 2026 roku. Już 17 sierpnia rozpocznie się konkurs organizowany wspólnie z Radiem ESKA. Aby wziąć w nim udział, należy zarejestrować się na tej stronie.

To dobry moment, aby sprawdzić aktualną ofertę nowych i używanych samochodów, skorzystać z dodatkowych rabatów oraz odebrać przygotowane benefity.

Na miejscu czekają doświadczeni doradcy, atrakcyjne formy finansowania, profesjonalny serwis i kompleksowa obsługa, dzięki której wszystkie formalności można załatwić podczas jednej wizyty. Dodatkową motywacją może być konkurs organizowany wspólnie z Radiem ESKA, w którym do wygrania będą dwa pakiety o wartości 1500 zł każdy.

Jeśli od dłuższego czasu myślisz o zmianie samochodu, trudno o lepszą okazję. Wielka Letnia Wyprzedaż w Toyota Centrum Wrocław łączy atrakcyjne ceny, dodatkowe korzyści i wsparcie doświadczonego zespołu, który pomaga Klientom wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do ich potrzeb.

Warto odwiedzić Toyota Centrum Wrocław przy ul. Klecińskiej 155 i przekonać się, jak wygląda oferta przygotowana specjalnie na czas Wielkiej Letniej Wyprzedaży.