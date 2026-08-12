ESKA Summer City odwiedziła Złotoryję

Dni Złotoryi stały się kolejnym przystankiem tegorocznej akcji ESKA Summer City. Mieszkańcy oraz osoby, które przyjechały na wydarzenie, mogły odwiedzić charakterystyczną pomarańczową strefę Radia ESKA i spędzić czas razem z ekipą stacji.

Na scenie pojawili się artyści, a jednym z muzycznych punktów programu był występ Małgorzaty Ostrowskiej. Również ekipa ESKI zadbała o to, aby w strefie stacji nie zabrakło powodów do wspólnej zabawy.

Jak wyglądała wizyta w Złotoryi?

- W ramach Eska Music Tour nasza ekipa Eska Summer City wpadła na Dni Miasto Złotoryja. Na scenie wystąpiła między innymi Małgorzata Ostrowska i wiele innych lokalnych artystów. Nie zabrakło również wieluuuu atrakcji między innymi naszej eskowej strefy, gdzie poza czasomierzem mogliście zakręcić kołem fortuny i zgarnąć nasze gadżety! Dziękujemy że byliście z nami

- relacjonuje ekipa Eska Summer City.

ESKA Summer City - o co w tym chodzi?

Jeśli jeszcze nie wiecie, czym jest ESKA Summer City, to już wyjaśniamy! To już tradycja, że w każde wakacje nasze pomarańczowe patrole ruszają w Polskę, by odwiedzać najgorętsze miejscówki. To idealna okazja, żeby spotkać się z nami, pobawić przy Hitach na Czasie, wziąć udział w konkursach i zgarnąć wyjątkowe, eskowe gadżety. To po prostu czysta, wakacyjna atmosfera!

Koniecznie zajrzyjcie do ekipy ESKI, przybijcie piątkę i wpadnijcie na zimną lemoniadę dla orzeźwienia - zachęcają.

ESKA Summer City 2026 - harmonogram. Gdzie się widzimy?

Po niezapomnianej imprezie w Złotoryi, nasz pomarańczowy patrol kontynuuje swoją podróż po Dolnym Śląsku. Wpadnijcie się przywitać i poczuć ten letni klimat! W najbliższych dniach znajdziecie nas w następujących miejscach:

13 sierpnia - Psia Karma

14 sierpnia - Aquapark Wrocław

15 sierpnia - WENA Oława

16 sierpnia - Kopalnia Wrocław

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Bądźcie z nami i do zobaczenia na trasie ESKA Summer City 2026.