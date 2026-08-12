Koło fortuny, konkursy i muzyczne emocje. ESKA Summer City zawitała do Złotoryi

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-08-12 19:08

Koło fortuny, najlepsze Hity na Czasie i mnóstwo gadżetów - tak w skrócie wyglądała wizyta ESKA Summer City na Dniach Złotoryi. To jednak nie koniec letnich atrakcji! Nasz pomarańczowy patrol rusza dalej. Zobacz, gdzie i kiedy możesz do nas dołączyć!

ESKA Summer City odwiedziła Złotoryję

Dni Złotoryi stały się kolejnym przystankiem tegorocznej akcji ESKA Summer City. Mieszkańcy oraz osoby, które przyjechały na wydarzenie, mogły odwiedzić charakterystyczną pomarańczową strefę Radia ESKA i spędzić czas razem z ekipą stacji.

Na scenie pojawili się artyści, a jednym z muzycznych punktów programu był występ Małgorzaty Ostrowskiej. Również ekipa ESKI zadbała o to, aby w strefie stacji nie zabrakło powodów do wspólnej zabawy.

Jak wyglądała wizyta w Złotoryi?

- W ramach Eska Music Tour nasza ekipa Eska Summer City wpadła na Dni Miasto Złotoryja. Na scenie wystąpiła między innymi Małgorzata Ostrowska i wiele innych lokalnych artystów. Nie zabrakło również wieluuuu atrakcji między innymi naszej eskowej strefy, gdzie poza czasomierzem mogliście zakręcić kołem fortuny i zgarnąć nasze gadżety! Dziękujemy że byliście z nami

- relacjonuje ekipa Eska Summer City.

ESKA Summer City - o co w tym chodzi?

Jeśli jeszcze nie wiecie, czym jest ESKA Summer City, to już wyjaśniamy! To już tradycja, że w każde wakacje nasze pomarańczowe patrole ruszają w Polskę, by odwiedzać najgorętsze miejscówki. To idealna okazja, żeby spotkać się z nami, pobawić przy Hitach na Czasie, wziąć udział w konkursach i zgarnąć wyjątkowe, eskowe gadżety. To po prostu czysta, wakacyjna atmosfera!

Koniecznie zajrzyjcie do ekipy ESKI, przybijcie piątkę i wpadnijcie na zimną lemoniadę dla orzeźwienia - zachęcają.

ESKA Summer City 2026 - harmonogram. Gdzie się widzimy?

Po niezapomnianej imprezie w Złotoryi, nasz pomarańczowy patrol kontynuuje swoją podróż po Dolnym Śląsku. Wpadnijcie się przywitać i poczuć ten letni klimat! W najbliższych dniach znajdziecie nas w następujących miejscach:

  • 13 sierpnia - Psia Karma
  • 14 sierpnia - Aquapark Wrocław
  • 15 sierpnia - WENA Oława
  • 16 sierpnia - Kopalnia Wrocław

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Bądź na bieżąco! Gdzie śledzić ESKA Summer City 2026?

Chcecie wiedzieć, co dzieje się na trasie i gdzie dokładnie nas szukać? Nic prostszego! Aby nie przegapić żadnego wydarzenia, koniecznie śledźcie nasz profil ESKA Wrocław News na Facebooku. To właśnie tam publikujemy wszystkie informacje o kolejnych przystankach, wrzucamy gorące relacje i zdradzamy szczegóły dotyczące atrakcji.

Bądźcie z nami i do zobaczenia na trasie ESKA Summer City 2026.

Koło fortuny, konkursy i muzyczne emocje. ESKA Summer City zawitała do Złotoryi
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