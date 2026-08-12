Wakacyjna akcja ESKA Summer City trwa. Pomarańczowa ekipa Radia ESKA ponownie pojawiła się wśród słuchaczy, tym razem towarzysząc uczestnikom Bike Maratonu w Obiszowie. Na miejscu nie zabrakło sportowych emocji, dobrej zabawy i charakterystycznego klimatu letnich spotkań z ESKĄ.

ESKA Summer City kibicowała uczestnikom Bike Maratonu

Obiszów był kolejnym przystankiem tegorocznej trasy ESKA Summer City. Podczas wydarzenia ekipa Radia ESKA mogła spotkać się z uczestnikami Bike Maratonu i wspólnie przeżywać emocje związane ze sportową rywalizacją.

Pomarańczowy patrol pojawił się na miejscu nie tylko po to, by dopingować zawodników. Uczestnicy wydarzenia mogli również liczyć na charakterystyczną dla ESKA Summer City atmosferę, muzykę oraz dodatkowe atrakcje.

- Nasza ekipa Eska Summer City wpadła do Obiszowa na Bike Maraton żeby pokibicować zawodnikom. Było mnóstwo energii, sportowych emocji i świetnej atmosfery! Koniecznie sprawdźcie, jak się bawiliśmy! A jeśli nie udało Wam się wystartować w Obiszowie - spokojnie… Przed nami jeszcze Wałbrzych 29.08 i Jelenia Góra 12.09. Do zobaczenia na trasie!

- relacjonuje ekipa Eska Summer City.

To jednak nie koniec wakacyjnych spotkań. Pomarańczowy patrol będzie jeszcze pojawiał się w kolejnych miejscach, dając słuchaczom okazję do bezpośredniego spotkania z ekipą Radia ESKA.

Wakacyjna akcja Radia ESKA trwa

ESKA Summer City od lat jest jednym z charakterystycznych elementów wakacyjnej aktywności Radia ESKA. W sezonie letnim ekipy stacji odwiedzają popularne miejsca, wydarzenia i wakacyjne atrakcje, spotykając się bezpośrednio ze słuchaczami. Takie wizyty to okazja nie tylko do rozmowy z ekipą Radia ESKA. Na uczestników czekają również konkursy, muzyka, niespodzianki i gadżety. Wakacyjna atmosfera jest jednym z najważniejszych elementów całej akcji. Podczas kolejnych przystanków można więc spodziewać się zarówno dobrej zabawy, jak i okazji do zdobycia przygotowanych przez organizatorów nagród i gadżetów.

Konkursy, muzyka i orzeźwienie. Co czeka na uczestników?

Osoby, które trafią na kolejny przystanek ESKA Summer City, mogą liczyć na szereg atrakcji przygotowanych przez ekipę. Warto podejść do pomarańczowego patrolu, przywitać się z prowadzącymi i sprawdzić, co przygotowano tym razem. To właśnie bezpośredni kontakt ze słuchaczami jest jednym z najważniejszych elementów ESKA Summer City. Pomarańczowa ekipa pojawia się tam, gdzie mieszkańcy i turyści spędzają wakacyjny czas, zapewniając muzykę, zabawę i konkursy.

Czym jest ESKA Summer City?

ESKA Summer City to letnia akcja Radia ESKA, w ramach której pomarańczowe ekipy przemierzają różne regiony Polski. W wakacje można spotkać je między innymi w popularnych miejscach wypoczynku, podczas wydarzeń sportowych oraz w lokalizacjach, które szczególnie chętnie odwiedzają mieszkańcy i turyści. Jednym z głównych założeń akcji są bezpośrednie spotkania ze słuchaczami. Na miejscu pojawia się ekipa Radia ESKA, muzyka oraz dodatkowe aktywności.

Uczestnicy mogą brać udział w konkursach, korzystać z przygotowanych atrakcji i zdobywać gadżety. Każdy kolejny przystanek jest również okazją do wspólnego spędzenia czasu w wakacyjnej atmosferze.

ESKA Summer City 2026. Gdzie pojawi się pomarańczowa ekipa?

Po wizycie w Obiszowie ESKA Summer City nie kończy swojej dolnośląskiej trasy. W kolejnych dniach pomarańczowy patrol odwiedzi następne miejsca.

Najbliższe przystanki prezentują się następująco:

13 sierpnia – Psia Karma

14 sierpnia – Aquapark Wrocław

15 sierpnia – WENA Oława

16 sierpnia – Kopalnia Wrocław