Kajaki, pontony i letnia atmosfera. ESKA Summer City zawitała do Rafting Bardo

Wakacyjna trasa ESKA Summer City trwa w najlepsze. Pomarańczowa ekipa Radia ESKA pojawia się w kolejnych popularnych miejscach na Dolnym Śląsku, dostarczając słuchaczom muzyki, konkursów i okazji do wspólnej zabawy. Tym razem jednym z przystanków było Rafting Bardo, gdzie na uczestników czekała aktywna forma spędzenia letniego dnia.

Ekipa ESKA Summer City zawitała do Rafting Bardo

Rafting Bardo okazało się miejscem idealnym na kolejny wakacyjny przystanek ESKA Summer City. Uczestnicy mogli połączyć wypoczynek na świeżym powietrzu z aktywnością na wodzie, a sprzyjająca pogoda dodatkowo zachęcała do korzystania z przygotowanych atrakcji.

- Z ekipą Eska Summer City wpadliśmy do Rafting Bardo Spływ Pontony Kajaki. Pogoda dopisała, więc był idealny dzień na spływ kajakowy i pontonowy! Piękne widoki, mnóstwo dobrej zabawy i oczywiście pyszne jedzenie. Jeśli szukacie pomysłu na aktywny dzień pełen emocji i dobrej atmosfery - koniecznie wpadajcie!

- relacjonuje ekipa Eska Summer City.

Wizyta była więc okazją nie tylko do spotkania z ekipą ESKI, ale również do skorzystania z atrakcji związanych ze spływami kajakowymi i pontonowymi. Wszystko to w wakacyjnej scenerii i przy dźwiękach muzyki.

Czym jest ESKA Summer City?

ESKA Summer City to jedna z najbardziej charakterystycznych letnich akcji Radia ESKA. W wakacje pomarańczowe patrole ruszają w trasę, odwiedzając popularne miejsca w różnych częściach Polski.

To przede wszystkim okazja do bezpośredniego spotkania ze słuchaczami. Na miejscu można liczyć na muzykę, konkursy, dodatkowe atrakcje oraz charakterystyczną atmosferę letnich wydarzeń organizowanych przez ESKĘ.

Podczas kolejnych przystanków uczestnicy mogą spędzić czas wspólnie z ekipą stacji, a przy okazji zdobyć przygotowane gadżety i wziąć udział w zabawie.

Spotkania ESKA Summer City to nie tylko muzyka i rozmowy ze słuchaczami. Na uczestników czekają również konkursy oraz dodatkowe niespodzianki przygotowane przez ekipę.

Organizatorzy zachęcają, aby podczas kolejnych przystanków podejść do pomarańczowej ekipy i dać się wciągnąć w wakacyjną zabawę.

Gdzie pojawi się ESKA Summer City? Znamy kolejne daty

Wizyta w Rafting Bardo to jeden z punktów tegorocznej trasy. Pomarańczowy patrol będzie kontynuował swoją podróż po Dolnym Śląsku, odwiedzając następne miejsca.

W najbliższych dniach ESKA Summer City pojawi się tutaj:

13 sierpnia – Psia Karma

14 sierpnia – Aquapark Wrocław

15 sierpnia – WENA Oława

16 sierpnia – Kopalnia Wrocław

Każdy z tych przystanków będzie kolejną okazją do spotkania z ekipą Radia ESKA, posłuchania muzyki i wzięcia udziału w przygotowanych atrakcjach.

ESKA Summer City 2026 - gdzie znaleźć relacje?

Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych wydarzeń na trasie, warto śledzić kanały społecznościowe ESKA Wrocław News na Facebooku. To właśnie tam pojawiają się informacje dotyczące kolejnych przystanków, relacje z wydarzeń oraz szczegóły dotyczące atrakcji.

Wakacyjna trasa ESKA Summer City 2026 jeszcze się nie kończy. Przed pomarańczową ekipą kolejne spotkania, a przed słuchaczami następne okazje do wspólnej zabawy. Jeśli jesteście w pobliżu jednego z zaplanowanych przystanków, warto sprawdzić, co przygotowała ESKA.