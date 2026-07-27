Miasta przyszłości potrzebują nowych specjalistów. UPWr uruchamia kierunek Studia Miejskie – Urban Futures

Jak będą wyglądały miasta za 20 czy 30 lat?

Czy poradzą sobie z falami upałów, starzeniem się społeczeństwa, zmianami demograficznymi i dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji? To pytania, na które coraz częściej odpowiadać muszą nie tylko urbaniści i architekci, lecz także socjologowie, ekonomiści, specjaliści od środowiska, zarządzania i nowych technologii.

Miasta stają się miejscem, gdzie najszybciej widoczne są skutki zmian klimatu, transformacji energetycznej, cyfryzacji oraz przemian społecznych. Właśnie dlatego do ich rozwoju potrzebne są dziś nowe kompetencje i umiejętność patrzenia na wyzwania z wielu perspektyw jednocześnie.

Nowy kierunek odpowiadający na wyzwania XXI wieku

Z myślą o przyszłości miast powstał nowy kierunek studiów niestacjonarnych II stopnia Studia Miejskie – Urban Futures na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. To interdyscyplinarny program, który łączy zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, nowoczesnymi technologiami, środowiskiem, analizą danych oraz zarządzaniem.

Program został przygotowany dla absolwentów różnych kierunków – od architektury, urbanistyki, budownictwa i geodezji, przez nauki o środowisku, aż po socjologię, ekonomię i zarządzanie. Dzięki temu studenci uczą się współpracy w zespołach składających się z osób o odmiennych doświadczeniach i sposobie patrzenia na rozwój przestrzeni miejskiej.

Autor: rawpixel.com/ Materiały prasowe

Kompetencje przyszłości

Studia Miejskie – Urban Futures przygotowują do podejmowania decyzji w świecie, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. W programie znalazły się zagadnienia związane z analizą danych, metodami foresightu, projektowaniem odpornych i zrównoważonych miast oraz wykorzystaniem sztucznej inteligencji w zarządzaniu infrastrukturą i usługami miejskimi.

Studenci zdobywają również wiedzę dotyczącą zielonej transformacji, samowystarczalności energetycznej, odpowiedzialnego gospodarowania zasobami oraz etycznych aspektów cyfryzacji przestrzeni publicznej.

Takie kompetencje pozwalają nie tylko analizować zachodzące zmiany, ale także przewidywać przyszłe scenariusze rozwoju i projektować rozwiązania odpowiadające na wyzwania kolejnych dekad.

Praktyczne przygotowanie do pracy

Program stawia na praktyczne podejście i współpracę osób reprezentujących różne środowiska oraz specjalizacje. Dzięki temu studenci uczą się rozwiązywać rzeczywiste problemy, z którymi mierzą się współczesne miasta.

Zdobyte kompetencje otwierają szerokie możliwości zawodowe. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego, firmach konsultingowych, instytucjach badawczych, organizacjach zajmujących się rozwojem regionalnym, a także w dynamicznie rozwijającym się sektorze Smart City.

Przyszłość miast zaczyna się już dziś

Jeszcze kilkanaście lat temu rozwój miast można było planować w oparciu o stosunkowo przewidywalne trendy. Dziś rzeczywistość zmienia się tak szybko, że samorządy muszą nieustannie dostosowywać się do nowych wyzwań – od zmian klimatu, przez rozwój nowych technologii, po transformację energetyczną i przemiany społeczne

Dlatego coraz bardziej poszukiwani są specjaliści potrafiący łączyć wiedzę techniczną, społeczną, środowiskową i strategiczną. To właśnie ich przygotowuje kierunek Studia Miejskie – Urban Futures.

Przyszłość miast nie jest odległą wizją. Powstaje każdego dnia – w decyzjach dotyczących przestrzeni, infrastruktury, technologii i jakości życia mieszkańców. Urban Futures to propozycja dla osób, które chcą nie tylko obserwować te zmiany, ale aktywnie uczestniczyć w ich tworzeniu.

Więcej informacji na temat nowego kierunku znajdziecie na stronie internetowej uczelni TUTAJ.

Autor: rawpixel.com/ Materiały prasowe

Artykuł sponsorowany