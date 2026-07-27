ESKA Summer City w Karpaczu! Sprawdź relację i harmonogram kolejnych imprez

ESKA Summer City w wyjątkowej górskiej scenerii

W ostatnią sobotę ekipa ESKA Summer City odwiedziła Winterpol Karpacz Biały Jar. Działo się naprawdę sporo.

Na miejscu nie zabrakło charakterystycznej dla akcji Radia ESKA energii - były rozmowy ze słuchaczami, konkursy oraz możliwość zdobycia wyjątkowych gadżetów.

Jak podkreślają członkowie ekipy, Karpacz to miejsce, do którego chętnie wracają niezależnie od pory roku.

- Uwielbiamy Winterpol Karpacz Biały Jar o każdej porze roku! Tę sobotę spędzaliśmy kapiąc się w słońcu z niesamowitym górskim widokiem

- relacjonuje ekipa Eska Summer City.

Muzyka, konkursy i spotkania ze słuchaczami

ESKA Summer City od lat jest jednym z najważniejszych wakacyjnych projektów Radia ESKA. W ramach akcji pomarańczowe patrole odwiedzają popularne miejsca wypoczynku w całym kraju, zapraszając mieszkańców oraz turystów do wspólnej zabawy.

Uczestnicy mogą liczyć na muzyczne atrakcje, konkursy z nagrodami, spotkania z ekipą Radia ESKA oraz specjalne niespodzianki przygotowane przez organizatorów.

To także okazja, aby poznać ciekawe miejsca i spędzić czas w wyjątkowej atmosferze, zarówno podczas dużych wydarzeń, jak i kameralnych spotkań w popularnych lokalizacjach.

ESKA Summer City 2026 trwa. Kolejne wydarzenia przed nami

Tegoroczna edycja akcji zachęca do aktywnego korzystania z lata i odwiedzania miejsc, które oferują różnorodne atrakcje. Organizatorzy zapowiadają kolejne przystanki pomarańczowej ekipy, podczas których nie zabraknie muzyki, zabawy i konkursów.

W najbliższym czasie ESKA Summer City pojawi się na Dolnym Śląsku tutaj:

30.07 – HOT SPOT

31.07 – Aquapark Wrocław

1.08 – Krasiejów

2.08 – Mistrzostwa Europy w płukaniu złota w Złotoryi

Śledź ESKA Summer City i nie przegap kolejnych atrakcji

Organizatorzy zachęcają, aby regularnie sprawdzać informacje publikowane w mediach społecznościowych ESKA Wrocław News na Facebooku. To właśnie tam pojawiają się relacje z kolejnych lokalizacji, wydarzeń oraz przygotowanych niespodzianek.

Lato z Radiem ESKA jeszcze się nie kończy - przed ekipą i słuchaczami kolejne spotkania pełne muzyki, dobrej zabawy i wakacyjnych emocji.