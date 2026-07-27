Dramat w Górach Stołowych. Dziecko spadło do głębokiej szczeliny!

Wyprawa rodziny w urokliwe Góry Stołowe o mały włos nie przerodziła się w koszmar. Do niebezpiecznej sytuacji doszło na uczęszczanej trasie na Szczelińcu Wielkim. W pewnym momencie chłopiec odszedł od opiekunów i zboczył z wyznaczonego szlaku. Wtedy właśnie rozegrał się dramat - dziecko wpadło do jednej z licznych w tej okolicy szczelin skalnych.

Ratownicy GOPR wyciągają dziecko ze szczeliny na Szczelińcu

Z relacji ratowników wynika, że poszkodowany może mówić o ogromnym szczęściu. Jego upadek w głąb jaskini zatrzymał się na wystającym fragmencie skały, co najpewniej uchroniło go przed śmiercią.

- O wielkim szczęściu może mówić mały turysta, który na Szczelińcu Wielkim oddalił się na chwilę od rodziców i wpadł w jedną z setek szczelin jakie znajdują się w tych górach! Lot zakończył się po ok. 8-10 m upadkiem na głaz, który uchronił go przed dalszym lotem. Upadek choć groźnie wyglądający nie zakończył się tak źle, jak mógł

- czytamy w komunikacie Grupy Sudeckiej GOPR. Szybko przystąpiono do trudnej akcji ratowniczej. Ratownicy górscy, wykorzystując zaawansowane metody linowe, zdołali zjechać do chłopca i ewakuować go z rozpadliny.

- Chłopiec został podjęty ze szczeliny przy pomocy technik linowych, zabezpieczony w materacu próżniowym i z pomocą pomagających nam strażaków z Radkowa, Nowej Rudy, Kudowy-Zdrój i Kłodzka przetransportowany do Karłowa i przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego

- relacjonują przedstawiciele GOPR.

GOPR apeluje o zasady bezpieczeństwa na górskich szlakach

Opisywane zdarzenie stanowi ważną lekcję dla wszystkich miłośników górskich wycieczek. GOPR w swoim komunikacie nawołuje do ostrożności i przypomina o kluczowych zasadach, które mogą zadecydować o czyimś życiu.

- Uczulamy turystów na zachowanie maksymalnej koncentracji i wzmożonej uwagi w przypadku poruszania się w nieznanym terenie. Idąc w góry: zapisz numer alarmowy GOPR: 985, zainstaluj aplikację Ratunek

- przestrzega Grupa Sudecka GOPR.

Zejście ze szlaku mogło skończyć się tragicznie. GOPR ostrzega

Goprowcy z grupy sudeckiej, biorący udział w ratowaniu chłopca, zamieścili w internecie apel, w którym uczulają turystów na podobne zagrożenia. Szczególną uwagę zwracają na konieczność poruszania się wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach.

- Dlaczego zejście z wytyczonego szlaku turystycznego może być niebezpieczne? Jedną z podstawowych funkcji znakowania szlaków turystycznych, edukacyjnych i innych jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom z nich korzystającym. Ułatwiają poruszanie się w nieznanym terenie, wiodą do miejsc ciekawych i cennych przyrodniczo lub kulturowo. W górach ich znaczenie jeszcze bardziej wzrasta - poruszając się szlakiem turyści mają gwarancję, że trasa poprowadzona jest w sposób bezpieczny

- akcentują ratownicy górscy.