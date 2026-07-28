ESKA Summer City zawitała do Szczawna-Zdroju. Sportowe emocje i świetna zabawa

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-28 19:20

Kolejny przystanek wakacyjnej trasy ESKA Summer City za nami. W Szczawnie-Zdroju, gdzie odbywał się V Festiwal Biegowy pod Chełmcem, nie zabrakło dobrej energii, uśmiechów oraz atrakcji przygotowanych przez ekipę Radia ESKA.

ESKA Summer City w Szczawnie-Zdroju. Energia i sportowy duch!

Wakacyjna trasa ESKA Summer City dotarła do kolejnego miejsca na mapie Dolnego Śląska. Tym razem ekipa Radia ESKA pojawiła się w Szczawnie-Zdroju podczas V Festiwalu Biegowego pod Chełmcem. Uczestnicy wydarzenia mogli liczyć nie tylko na sportowe emocje, ale również na dodatkowe atrakcje przygotowane przez pomarańczową ekipę.

Piękna pogoda, świetne humory i liczne grono uczestników sprawiły, że wydarzenie miało wyjątkową atmosferę. Nie zabrakło wspólnego kibicowania, konkursów oraz spotkań z mieszkańcami i gośćmi odwiedzającymi festiwal.

- Kibicowaliśmy, nagradzaliśmy i cieszyliśmy się razem z wami! Gratulujemy zawzięcia i zazdrościmy sportowego ducha!

-  relacjonuje ekipa Eska Summer City.

ESKA Summer City od lat towarzyszy wakacyjnym wydarzeniom organizowanym w różnych częściach Polski. W ramach akcji patrole Radia ESKA odwiedzają popularne miejsca i imprezy plenerowe, spotykając się ze słuchaczami oraz przygotowując dla nich liczne niespodzianki.

Każdy przystanek to okazja do wspólnej zabawy przy największych hitach, udziału w konkursach i zdobycia gadżetów przygotowanych przez hostessy Radia ESKA. To także możliwość spotkania ekipy, która przez całe lato odwiedza najciekawsze wydarzenia w regionie.

Przed ekipą ESKA Summer City kolejne wakacyjne przystanki

Letnia trasa trwa, dlatego już w najbliższych dniach pomarańczowa ekipa ponownie ruszy w drogę. Organizatorzy zapowiadają kolejne spotkania ze słuchaczami, podczas których nie zabraknie muzyki, konkursów i wakacyjnej atmosfery.

Najbliższe przystanki ESKA Summer City na Dolnym Śląsku:

  • 30 lipca – HOT SPOT
  • 31 lipca – Aquapark Wrocław
  • 1 sierpnia – Krasiejów
  • 2 sierpnia – Mistrzostwa Europy w płukaniu złota w Złotoryi

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Gdzie śledzić ESKA Summer City?

Osoby, które nie chcą przegapić kolejnych wydarzeń, powinny zaglądać do mediów społecznościowych ESKA Wrocław News na Facebooku. To właśnie tam publikowane są relacje z kolejnych przystanków, zapowiedzi wydarzeń oraz informacje o przygotowanych atrakcjach.

Wakacyjna trasa ESKA Summer City jeszcze się nie kończy. Przed ekipą Radia ESKA kolejne spotkania ze słuchaczami, mnóstwo muzyki, konkursów i letnich emocji.

ESKA Summer City zawitała do Szczawna-Zdroju. Sportowe emocje i świetna zabawa
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