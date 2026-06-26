ESKA Summer City to coroczna akcja, która na stałe wpisała się w kalendarz letnich atrakcji w całej Polsce. Nasze patrole z najlepszą ekipą Radia ESKA odwiedzają topowe miejscówki w kraju, by razem z Wami - naszymi słuchaczami - bawić się przy dźwiękach Hitów na czasie. To idealna okazja, by wziąć udział w konkursach, zgarnąć wyjątkowe gadżety od naszych hostess i po prostu cieszyć się wakacyjną atmosferą. W tym roku nasz ESKA Bus przejmuje Dolny Śląsk!

ESKA Summer City startuje na Dolnym Śląsku

Nasza wakacyjna trasa startuje z przytupem! W piątek (26 czerwca) radiowa ekipa była obecna w Aquapark Wrocław. W dniach od 26 do 27 czerwca znajdziecie nas także na Festiwalu Pasibrzucha we Wrocławiu. To będzie pierwszy przystanek ESKA Busa, więc możecie liczyć na potężną dawkę pozytywnej energii i najlepszej muzyki. Wieczorami szykujemy dla Was prawdziwą petardę!

- W piątek i sobotę od godziny 19:00 będą grać tak, żeby nie tylko publiczność, ale nawet konie potupały kopytami!

- zapowiadają organizatorzy imprezy.

A to nie wszystko! W ciągu dnia nasza ekipa przygotuje dla was masę konkursów i niespodzianek. Wpadnijcie się przywitać i poczuć letni klimat.

- Koniecznie zajrzyjcie do ekipy ESKI, przybijcie piątkę i wpadnijcie na zimną lemoniadę dla orzeźwienia

- zachęcają.

ESKA Summer City 2026 - pełny harmonogram na Dolnym Śląsku

Zapiszcie te daty i adresy, żeby nie przegapić najlepszych imprez tego lata! Oto pełna rozpiska miejsc, w których pojawi się nasz patrol:

26-27.06 - Festiwal Pasibrzucha, Wrocław28.06 - Bizon Ultra Trail, Świeradów-Zdrój2.07 - Hotel Lemont, Świeradów-Zdrój3.07 - Aquapark Wrocław, Master Jachting Wrocław4.07 - Świerzawa5.07 - Zalew Radków9.07 - ORIR Oborniki Śląskie, Art Festiwal, Lubiąż10.07 - Ząbkowice Śląskie11.07 - Ząbkowice Śląskie12.07 - Aquapark Wrocław

16.07 - Psia Karma17.07 - Aquapark Wrocław18.07 - Szklarska Poręba19.07 - Panthers Wrocław, Festiwal Biegowy pod Chełmcem23.07 - ZAZOO24.07 - Aquapark Wrocław25.07 - AERO KLUB ŚWIEBODZICE26.07 - Festiwal Biegowy pod Chełmcem30.07 - HOT SPOT31.07 - Aquapark Wrocław1.08 - Krasiejów2.08 - Mistrzostwa Europy w płukaniu Złota w Złotoryi

6.08 - VIVA7.08 - Aquapark Wrocław8.08 - Rafting Bardo9.08 - Bike Maraton, Obiszów koło Głogowa13.08 - Psia Karma14.08 - Aquapark Wrocław15.08 - WENA Oława16.08 - Kopalnia Wrocław20.08 - VIVA21.08 - Aquapark Wrocław22.08 - Kopalnia Złoty Stok23.08 - OSIR Środa Śląska, Kobierzyce, dożynki28.08 - Aquapark Wrocław29.08 - Ząbkowice Śląskie, Dyszka, Słoneczny Park30.08 - Powiat Wrocławski, dożynki

Bądźcie z nami, śledźcie nasze media społecznościowe i do zobaczenia na trasie ESKA Summer City 2026