Gorąca atmosfera w HotSpot Beach Bar

Wakacyjna trasa ESKA Summer City 2026 dotarła do kolejnego miejsca we Wrocławiu! W miniony czwartek nasza pomarańczowa ekipa wpadła z wizytą do HotSpot Beach Bar, by wspólnie z wami cieszyć się latem. Pogoda dopisała, a atmosfera była naprawdę gorąca! Jak podsumowuje to nasza ekipa?

- Popołudnie spędziliśmy w HotSpot Beach Bar we Wrocławiu. Przy tak wysokich temperaturach nie ma lepszego miejsca niż beach bar - trochę słońca, zimne napoje, dobra muzyka i świetne towarzystwo. Komu nie udało się Nas złapać dzisiaj.. nic straconego, wpadniemy na hotspot jeszcze w przyszły czwartek! Do zobaczenia!

- zapowiada ekipa Eska Summer City

ESKA Summer City - o co w tym chodzi?

Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, ESKA Summer City to nasza kultowa, coroczna akcja, bez której trudno wyobrazić sobie wakacje! Nasze patrole przez całe lato odwiedzają najlepsze miejscówki w całej Polsce. Wszystko po to, by bawić się razem z Wami przy dźwiękach Hitów na Czasie. To doskonała szansa, żeby spotkać naszą ekipę, wziąć udział w konkursach z nagrodami i zgarnąć wyjątkowe gadżety, które rozdają nasze hostessy!

To nie koniec! Sprawdź, gdzie będziemy!

Letnia trasa trwa w najlepsze, a nasza pomarańczowa ekipa już szykuje się do drogi, by odwiedzić kolejne miejsca. Przed nami jeszcze wiele spotkań, na których nie zabraknie najlepszej muzyki, konkursów i wakacyjnego klimatu. Gdzie widzimy się w najbliższych dniach na Dolnym Śląsku?

Najbliższe przystanki ESKA Summer City:

6.08 - VIVA, HotSpot7.08 - Aquapark Wrocław, Złotoryja8.08 - Rafting Bardo, Złotoryja9.08 - Bike Maraton, Obiszów koło Głogowa, Złotoryja

Jak nie przegapić kolejnych imprez ESKA Summer City?

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