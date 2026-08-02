Atak nożownika na osiedlu we Wrocławiu. Świadkowie mówią o przerażających krzykach

Do tragicznych scen doszło w sobotę wieczorem na wrocławskim osiedlu Muchobór. 30-letnia kobieta stała się ofiarą ataku ze strony młodego mężczyzny. Z informacji zebranych przez dziennikarza Marcina Torza wynika, że napastnik najprawdopodobniej śledził kobietę. Miał nawiązać z nią kontakt już w autobusie, pytając o kierunek. Następnie, ubrany w bluzę z kapturem, szedł za nią pod sam blok przy ulicy Gagarina.

Do napaści doszło przed drzwiami mieszkania 30-latki. Okoliczni mieszkańcy usłyszeli przeraźliwe krzyki. Jak poinformował Marcina Torza jeden z sąsiadów, który pomagał ranniej kobiecie, „Ta dziewczyna nie zdążyła otworzyć drzwi, a on ją już zaatakował”.

Z relacji świadków wynika, że młody mężczyzna zadał kobiecie kilkanaście ciosów nożem.

Sprawca zatrzymany. 18-letni obywatel Ukrainy w rękach policji

Funkcjonariusze szybko ujęli 18-letniego napastnika. Służby potwierdziły, że zatrzymany jest obywatelem Ukrainy.

- Kobieta została zaatakowana nożem przez 18-letniego mężczyznę. Ma 30 lat, w stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu

- przekazała Polskiej Agencji Prasowej podkomisarz Aleksandra Freus, pełniąca funkcję rzeczniczki wrocławskiej Komendy Miejskiej Policji.

Wrocławska policja wydała oficjalny komunikat, w którym opisano kolejne działania śledczych:

"Czyn wstępnie został zakwalifikowany jako usiłowanie zabójstwa. W związku z tym, że przestępstwo jest objęte śledztwem, postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa Wrocław-Fabryczna"

Obecnie służby ustalają motywy, jakimi kierował się 18-latek.

Reakcja MSWiA na atak we Wrocławiu. "Zero tolerancji"

Sprawa brutalnego ataku nożownika wywołała poruszenie i doczekała się reakcji rządu. Minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński, skomentował to zdarzenie na platformie X. Podkreślił on, że sprawca ataku trafił w ręce służb i poniesie odpowiedzialność.

- Sprawca zatrzymany. Dobra robota policji. Zero tolerancji dla przestępców i nienawiści

- napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Surowe konsekwencje dla nożownika z Wrocławia

Z racji na wstępną kwalifikację czynu jako próbę zabójstwa, 18-latek musi liczyć się z niezwykle poważnymi karami. Dziennikarz Marcin Torz, śledzący wydarzenia, poinformował za pośrednictwem Facebooka: „Jutro 18-letni Ukrainiec ma usłyszeć zarzuty: usiłowanie zabójstwa. Nożownikowi grozi nawet dożywocie, najmniej 8 lat. 30-letnia Polka wciąż walczy i życie i oby lekarzom udało się ją uratować.”

Postępowanie w tej sprawie znajduje się pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Wrocław-Fabryczna.