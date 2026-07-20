ESKA Summer City z wielką akcją we Wrocławiu! Ponad tona karmy trafiła do schroniska

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-20 10:25

To była akcja, która chwyta za serce! Eskowóz po brzegi wypełniony karmą dotarł do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Ale to nie koniec! ESKA Summer City 2026 trwa w najlepsze. Zobaczcie nasz wakacyjny harmonogram!

Ponad tona karmy dla schroniska we Wrocławiu

Ekipa ESKA Summer City ma za sobą niezwykłą wizytę w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Akcja "Psia Karma"  przyniosła fantastyczne rezultaty! Razem z naszymi partnerami, Wiejską Zagrodą oraz Pan Mięsko, dostarczyliśmy do wrocławskiego schroniska ponad tonę karmy dla potrzebujących czworonogów. 

- Nasz eskowóz był zapakowany karmą prawie po sam sufit

- przyznał Krzysiek Staszkiewicz z Radia Eska.

To była akcja, która niezwykle chwyta za serce i przypomina, że w schroniskach w całej Polsce setki zwierząt czekają na nowy, kochający dom. Dlatego jako ekipa Eska Summer City gorąco apelujemy: NIE KUPUJ, ADOPTUJ!

Warto wiedzieć, że Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu przy ul. Ślazowej 2 działa nieprzerwanie od 1962 roku. To miejsce powstało dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu działaczy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Jeśli znajdziesz bezdomne zwierzę, możesz je tam przywieźć o każdej porze dnia i nocy.

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ESKA Summer City 2026. Co to za akcja?

ESKA Summer City to nasza kultowa, coroczna trasa, która na dobre wpisała się w kalendarz wakacyjnych wydarzeń w całej Polsce. Nasze eskowe patrole odwiedzają najgorętsze miejscówki, by wspólnie z Wami, naszymi słuchaczami, bawić się w rytm Hitów na Czasie. Podczas naszych wizyt możecie liczyć na masę konkursów z nagrodami, zgarnąć wyjątkowe gadżety od naszych hostess i po prostu poczuć letni klimat.

- Koniecznie zajrzyjcie do ekipy ESKI, przybijcie piątkę i wpadnijcie na zimną lemoniadę dla orzeźwienia

- zachęca ekipa Eska Summer City.

ESKA Summer City 2026 - harmonogram. Gdzie nas spotkacie?

Wakacyjna trasa trwa w najlepsze! W najbliższych dniach naszą ekipę spotkacie w kolejnych miejscach na Dolnym Śląsku. Sprawdźcie, gdzie będziemy czekać z konkursami, gadżetami i najlepszą muzyką!

Harmonogram:

  • 23.07 - ZAZOO
  • 24.07 - Aquapark Wrocław
  • 25.07 - AERO KLUB ŚWIEBODZICE
  • 26.07 - Festiwal Biegowy pod Chełmcem

Na każdym przystanku czekają na Was super nagrody i najlepsza zabawa w rytmie Hitów na Czasie! Bądźcie z nami, śledźcie nasze media społecznościowe i do zobaczenia na trasie ESKA Summer City 2026. 

ESKA Summer City z wielką akcją we Wrocławiu! Ponad tona karmy trafiła do schroniska
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