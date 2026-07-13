ESKA Summer City w Obornikach Śląskich!

Miniony czwartek upłynął pod znakiem fantastycznej zabawy. Nasza ekipa ESKA Summer City zawitała do Obornik Śląskich, by wspólnie z wami rozkręcić imprezę na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pogoda dopisała, a my zadbaliśmy o najlepszy wakacyjny klimat.

- Od rana rozganialiśmy chmury w Gmina Oborniki Śląskie na basenie miejskim.”. Efekt? Było gorąco! „Uśmiechów było wiele, a rozdanych gadżetów jeszcze więcej! Sprawdźcie sami

- informuje ekipa Eska Summer City.

Moc atrakcji i najlepsza muzyka

Uczestnicy imprezy mogli liczyć na prawdziwie wakacyjny klimat, pełen muzyki i aktywności. To był idealny sposób na aktywne spędzenie dnia w rytmie największych Hitów na Czasie. Ekipa ESKA Summer City zapewniła moc atrakcji, a wśród nich:

mini strefa chillout - miejsce stworzone z myślą o odpoczynku między kolejnymi aktywnościami,

gry zręcznościowe dla miłośników sportowej rywalizacji,

konkursy i animacje z nagrodami oraz gadżetami Radia ESKA,

radiowy backstage na żywo.

Czym jest ESKA Summer City?

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji bawić się z nami, na pewno zastanawiacie się, czym dokładnie jest ESKA Summer City. To już tradycja! ESKA Summer City to nasza coroczna, wakacyjna akcja, która na stałe wpisała się w letni kalendarz imprez w całej Polsce. Nasze charakterystyczne, pomarańczowe patrole Radia ESKA odwiedzają najlepsze miejscówki, by wspólnie z Wami, naszymi słuchaczami, tworzyć niepowtarzalną atmosferę przy dźwiękach największych Hitów na Czasie. To idealna okazja, by wziąć udział w konkursach, zgarnąć unikalne gadżety i po prostu cieszyć się wakacjami na maksa!

ESKA Summer City - gdzie widzimy się wkrótce? [HARMONOGRAM]

Impreza w Obornikach Śląskich to dopiero początek! Nasza wakacyjna trasa dopiero się rozkręca! W nadchodzących dniach naszą ekipę spotkacie w kolejnych fantastycznych lokalizacjach na Dolnym Śląsku. Koniecznie zapiszcie te daty!

Harmonogram:

16.07 - Psia Karma

17.07 - Aquapark Wrocław

18.07 - Szklarska Poręba

19.07 - Panthers Wrocław, Festiwal Biegowy pod Chełmcem

Na każdym z tych przystanków czekają na Was konkursy z nagrodami, nasze wyjątkowe, letnie gadżety i oczywiście najlepsza zabawa przy Hitach na Czasie! Wpadajcie się przywitać