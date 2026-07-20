Wpadł przez cztery tubki mleka! Ukrywał się miesiącami

Ukradł cztery tubki mleka za kilkanaście złotych. Okazało się, że od dawna ukrywał się przed więzieniem

Skusiły go słodkie frykasy, słono za to zapłacił! W piątkowe popołudnie w jednym ze sklepów w Ząbkowicach Śląskich pracownik ochrony zauważył mężczyznę, który schował do kieszeni cztery tubki słodkiego mleka zagęszczonego i przeszedł przez linię kas, nie płacąc za towar. Ochroniarz natychmiast zareagował. Złapał sprawcę i powiadomił policję. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. Towar o wartości kilkunastu złotych został odzyskany i wrócił na sklepowe półki. Szybko okazało się jednak, że sama kradzież nie będzie najpoważniejszym problemem zatrzymanego. Podczas sprawdzania danych 28-latka w policyjnych systemach wyszło na jaw, że od dłuższego czasu jest poszukiwany. Sądy wydały wobec niego pięć podstaw prawnych nakazujących zatrzymanie i doprowadzenie do odbycia kar pozbawienia wolności. Dodatkowo prokuratura wydała cztery zarządzenia dotyczące ustalenia miejsca jego pobytu.

Amator mleka w tubce został skazany za kradzieże, kradzieże z włamaniem oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza

Jak przekazała dolnośląska policja, mężczyzna został skazany między innymi za kradzieże, kradzieże z włamaniem oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Część orzeczeń dotyczyła także wykroczeń. Wśród zasądzonych kar znalazły się dwa wyroki obejmujące blisko rok więzienia. Jeden z wyroków przekracza dwa lata pozbawienia wolności. Po zakończeniu wszystkich czynności procesowych 28-latek został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie wszystkie te kary.

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