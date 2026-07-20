Nie żyje 24-letnia modelka z Wrocławia. Są wstępne wyniki sekcji zwłok

Tragiczny finał poszukiwań 24-letniej Jessiki J. z Wrocławia. Młoda modelka zaginęła w ubiegłym tygodniu, a jej bliscy zaalarmowali policję. Po kilku godzinach rozpoczęto intensywne działania poszukiwawcze. Niestety, zakończyły się one odnalezieniem ciała kobiety.

Jessica J. po raz ostatni była widziana w poniedziałek, 13 lipca, w godzinach wieczornych. Kiedy nie nawiązała kontaktu z bliskimi, a jej miejsce pobytu pozostawało nieznane, rodzina zgłosiła zaginięcie. Policja rozpoczęła poszukiwania młodej kobiety.

Niestety, w nocy z 14 na 15 lipca doszło do tragicznego odkrycia. Ciało 24-latki zostało odnalezione w jednym ze zbiorników wodnych znajdujących się niedaleko jej domu. Zostało wyłowione z wody przez służby prowadzące działania poszukiwawcze.

Po odnalezieniu ciała prokuratura wszczęła czynności mające wyjaśnić dokładne okoliczności śmierci kobiety. Kluczowe znaczenie miały wyniki sekcji zwłok.

Wiadomo jak zginęła młoda modelka z Wrocławia

Wstępne ustalenia wskazują, że 24-latka zmarła w wyniku utonięcia. Śledczy przekazali również, że dotychczasowe ustalenia nie wskazują, aby do śmierci Jessiki J. przyczyniły się osoby trzecie.

Na tym etapie śledztwa prokuratura nie ujawnia jednak dalszych szczegółów sprawy. Śledczy podkreślają, że postępowanie nadal jest prowadzone, a wszystkie okoliczności śmierci młodej kobiety są wyjaśniane.

Jessica J. była znana jako modelka. Jej zaginięcie poruszyło bliskich i osoby, które znały 24-latkę. Po opublikowaniu informacji o zaginięciu rozpoczęto poszukiwania, w które zaangażowane były służby ratunkowe i policja.

Niestety, akcja zakończyła się tragicznym finałem. Ciało młodej kobiety odnaleziono w zbiorniku wodnym w pobliżu jej miejsca zamieszkania.

Obecnie śledczy czekają na pełne wyniki badań i dalsze ustalenia, które pozwolą dokładnie odtworzyć okoliczności zdarzenia. Prokuratura ze względu na dobro postępowania nie przekazuje na razie bardziej szczegółowych informacji.

Jessica z Wrocławia nie żyje: