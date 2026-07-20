Pijany proboszcz złapany w drodze na poranną mszę. Miał blisko 2 promile

Pijany ksiądz zatrzymany na Dolnym Śląsku przed niedzielnym nabożeństwem

Duchowny z parafii w Białołęce pod Głogowem wpadł w ręce policji! Jechał właśnie samochodem do kościoła, by odprawić poranną mszę. Był kompletnie pijany, a mimo to zdecydował się zasiąść za kółkiem. Do tego incydentu doszło w niedzielny poranek w Czerńczycach (gmina Grębocice, woj. dolnośląskie). Z doniesień portalu glogow.naszemiasto.pl wynika, że proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej z Białołęki został zatrzymany w drodze do podległej mu kaplicy w Czerńczycach, gdzie o 8:00 rano miał odprawiać mszę. Nabożeństwo się nie odbyło, bo kapłan nie dotarł do celu. Jak podaje serwis, inny kierowca dostrzegł toyotę jadącą w niebezpieczny sposób i zawiadomił policję, słusznie podejrzewając, że kierowca jest pijany.

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Proboszcz z Białołęki trafił na policję w Polkowicach

Policjanci pojechali we wskazane miejsce i znaleźli auto niedaleko kaplicy, po czym przebadali kierowcę alkomatem. Rzeczniczka prasowa polkowickiej policji, asp. szt. Magdalena Wiaderek, poinformowała, że badanie kierowcy wykazało, że miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Ksiądz trafił na komendę w Polkowicach. Parafia szybko znalazła zastępstwo i kolejne niedzielne msze odbyły się już z udziałem innego kapłana. Teraz duchowny stanie przed sądem. Za jazdę na podwójnym gazie grozi mu do trzech lat więzienia i utrata prawa jazdy.