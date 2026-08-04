Wakacyjna energia nie opuszcza nas ani na krok! Pomarańczowa ekipa ESKA Summer City zaliczyła kolejny fantastyczny przystanek na swojej letniej mapie. W minioną sobotę pojawiliśmy się w malowniczym Świeradowie-Zdroju, by wspólnie świętować w Elements Hotel&Spa.

Niezapomniana impreza w Świeradowie-Zdroju

To był weekend pełen wrażeń! Razem z naszymi słuchaczami świętowaliśmy 4. urodziny Elements Hotel&Spa. Na gości czekały największe Hity na czasie, konkursy z nagrodami, pyszny tort urodzinowy i cała masa pozytywnej energii. Zabawa była naprawdę przednia!

- Ah co to była za sobota. 4 urodziny Elements Hotel & Spa były pełne uśmiechu, niesamowitych atrakcji, fantastycznych nagród i wspólnej zabawy. Dziękujemy wszystkim, kto był z nami i razem z nami stworzył tę wyjątkową atmosferę. Dziękujemy że świętowaliście z nami i do zobaczenia na kolejnych eventach

- podsumowuje ekipa Eska Summer City.

Czym jest ESKA Summer City?

Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, ESKA Summer City to nasza kultowa, coroczna trasa, która na dobre wpisała się w kalendarz letnich wydarzeń w całej Polsce. Nasze patrole Radia ESKA odwiedzają najlepsze miejscówki, by wspólnie z Wami bawić się przy dźwiękach największych hitów. Każdy przystanek to doskonała okazja, by poznać naszą ekipę, wziąć udział w konkursach i zgarnąć wyjątkowe gadżety od naszych hostess. Po prostu cieszymy się wakacjami!

Przed nami kolejne przystanki! Sprawdź daty

Letnia zabawa trwa, a nasza pomarańczowa ekipa już szykuje się do drogi. Gdzie będzie można nas spotkać w najbliższych dniach na Dolnym Śląsku? Oto lista najbliższych przystanków:

6.08 - VIVA, HotSpot

7.08 - Aquapark Wrocław, Złotoryja

8.08 - Rafting Bardo, Złotoryja

9.08 - Bike Maraton, Obiszów koło Głogowa, Złotoryja

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