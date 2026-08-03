Kolejny przystanek wakacyjnej trasy ESKA Summer City przeszedł do historii. Tym razem ekipa Radia ESKA pojawiła się w JuraParku Krasiejów, gdzie na odwiedzających czekało mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabrakło muzyki, konkursów, dobrej zabawy oraz wyjątkowej okazji do poznania jednego z najbardziej niezwykłych miejsc na paleontologicznej mapie Europy.

Gospodarze wydarzenia przygotowali bogaty program pełen atrakcji dla najmłodszych i dorosłych. Organizatorzy przygotowali rodzinne wydarzenie utrzymane w pirackim klimacie. Na uczestników czekały animacje, konkursy z nagrodami oraz liczne atrakcje przygotowane we współpracy z partnerami wydarzenia. Nie zabrakło m.in. spotkań z bohaterami Legendii - Mieszkiem i Dobrusią, naszego mobilnego studia Radia ESKA, a także uwielbianej przez najmłodszych zabawy w pianie na plaży. Przez cały dzień odbywały się również konkursy i aktywności z nagrodami.

JuraPark Krasiejów to nie tylko rozrywka

Choć JuraPark kojarzy się przede wszystkim z imponującymi modelami dinozaurów, to miejsce ma również ogromne znaczenie naukowe.

- Krasiejów to jednocześnie nowoczesny park edukacyjno-rozrywkowy i jedno z najważniejszych w Europie stanowisk późnotriasowych kręgowców. Park pokazuje dinozaury z całego świata, lecz autentyczne miejscowe znaleziska pochodzą głównie od płazów i gadów żyjących przed erą największych dinozaurów

- podkreślają jego gospodarze.

Skamieniałości sprzed ponad 225 milionów lat

Znaleziska odkryte w Krasiejowie pochodzą z bardzo odległego okresu dziejów Ziemi.

- Wiek znalezisk - późny trias, w przybliżeniu 230–225 mln lat. Dokładne datowanie i korelacja warstw są nadal dyskutowane

- informuje JuraPark.

To właśnie dzięki tym odkryciom Krasiejów zyskał międzynarodową renomę w środowisku paleontologicznym.

Najbardziej znany mieszkaniec Krasiejowa

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych odkryć jest Silesaurus opolensis.

- Silesaurus opolensis - śląski jaszczur z Opola. Jego miejsce na drzewie rodowym dinozaurów nie jest ostatecznie rozstrzygnięte

- czytamy.

To znalezisko do dziś pozostaje przedmiotem badań naukowców, którzy analizują jego ewolucyjne pochodzenie.

Odwiedzający mają możliwość obejrzenia autentycznych pozostałości prehistorycznych zwierząt.

- Ponad 200 modeli, ścieżka ok. 1,5 km, Tunel Czasu, Oceanarium, Park Nauki i Ewolucji Człowieka oraz atrakcje rodzinne

- informuje JuraPark.

ESKA Summer City jedzie dalej

Wakacyjna trasa ESKA Summer City od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów Radia ESKA. Przez całe lato pomarańczowa ekipa odwiedza najciekawsze miejsca w Polsce, spotykając się ze słuchaczami, organizując konkursy i rozdając wyjątkowe gadżety. Każdy przystanek to także okazja do wspólnej zabawy przy Hitach na czasie i spotkania z ekipą Radia ESKA.

Przed nami kolejne wydarzenia na Dolnym Śląsku. Najbliższy harmonogram prezentuje się następująco:

6 sierpnia – VIVA HotSpot

7 sierpnia – Aquapark Wrocław oraz Złotoryja

8 sierpnia – Rafting Bardo oraz Złotoryja

9 sierpnia – Bike Maraton w Obiszowie koło Głogowa oraz Złotoryja

Gdzie śledzić ESKA Summer City?

Osoby, które chcą być na bieżąco z kolejnymi przystankami wakacyjnej trasy, powinny obserwować profile ESKA Wrocław News na Facebooku. To właśnie tam publikowane są relacje z wydarzeń, zapowiedzi kolejnych spotkań oraz informacje o atrakcjach przygotowanych dla słuchaczy.

Do zobaczenia na kolejnych przystankach ESKA Summer City 2026!