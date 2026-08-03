Lato w mieście wcale nie musi być nudne, a najlepszym tego dowodem są kolejne wydarzenia w ramach wakacyjnego cyklu Radia ESKA. Nasz patrol po raz kolejny wyruszył w teren, aby dzielić się z mieszkańcami Wrocławia uśmiechem i wakacyjnym klimatem. W miniony piątek gospodarzem imprezy był popularny ZaZoo Beach Bar.

Idealny start weekendu z Radiem ESKA

Na miejscu na słuchaczy czekało mnóstwo niespodzianek, wyśmienita muzyka oraz unikalna atmosfera, pozwalająca całkowicie odciąć się od codziennych obowiązków. Czas spędzony nad wodą w towarzystwie najbliższych okazał się strzałem w dziesiątkę dla wszystkich, którzy postanowili wpaść i przywitać weekend razem z nami.

- Piątkowe popołudnie spędziliśmy w najlepszy możliwy sposób - w ZaZoo Beach Bar. Pyszne jedzenie, orzeźwiające drinki, strefa chillu i świetna atmosfera sprawiają, że to idealne miejsce, żeby odpocząć po całym tygodniu i spędzić czas z rodziną lub znajomymi. Jeśli szukacie miejsca na letni relaks, koniecznie wpadajcie i przekonajcie się sami! Do zobaczenia!

- relacjonuje ekipa Eska Summer City

ESKA Summer City od lat rozkręca wakacje

ESKA Summer City to jedna z najbardziej rozpoznawalnych letnich akcji Radia ESKA. Każdego roku pomarańczowa ekipa odwiedza najciekawsze miejsca i wydarzenia w całej Polsce, spotykając się ze słuchaczami oraz dostarczając mnóstwo pozytywnych emocji.

Na uczestników każdego wydarzenia czekają muzyczne hity, konkursy z nagrodami oraz wyjątkowe gadżety przygotowane przez hostessy Radia ESKA. To także okazja, by spotkać ekipę ESKA Summer City i wspólnie poczuć atmosferę wakacji.

Kolejne przystanki już przed nami

Letnia trasa trwa, dlatego już w najbliższych dniach ESKA Summer City odwiedzi kolejne miejsca na Dolnym Śląsku. Organizatorzy zapowiadają następne spotkania pełne muzyki, konkursów i atrakcji przygotowanych specjalnie dla słuchaczy.

Najbliższe przystanki ESKA Summer City na Dolnym Śląsku:

6 sierpnia – VIVA, HotSpot

7 sierpnia - Aquapark Wrocław, Złotoryja

8 sierpnia - Rafting Bardo, Złotoryja

9 sierpnia - Bike Maraton w Obiszowie koło Głogowa, Złotoryja

Gdzie śledzić ESKA Summer City?

Relacje z kolejnych przystanków, zapowiedzi wydarzeń oraz informacje o przygotowanych atrakcjach publikowane są na bieżąco w mediach społecznościowych ESKA Wrocław News na Facebooku.