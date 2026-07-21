Szklarska Poręba była kolejnym przystankiem na trasie tegorocznego ESKA Summer City. W minioną sobotę centrum miasta wypełniły muzyka, konkursy i wakacyjna energia. Mieszkańcy oraz turyści wspólnie bawili się z ekipą Radia ESKA.

Muzyka, konkursy i świetna atmosfera w Szklarskiej Porębie

Sobotnie wydarzenie przyciągnęło wielu uczestników, którzy razem z ekipą ESKA Summer City korzystali z wakacyjnej atmosfery. Nie zabrakło konkursów z nagrodami, spotkań z hostessami oraz muzyki granej na żywo przez DJ-a 2shera (Wojciecha Tuszyńskiego).

- Prawdziwa imprESKA w samym centrum Szklarskiej Poręby. Zagrał dla Was DJ 2sher / Wojciech Tuszynski, a konkursy z nagrodami poprowadziliśmy oczywiście My.. Ekipa Eska Summer City. Dzięki za tak liczną frekwencję i mamy nadzieję do zobaczenia!

-podsumowuje ekipa ESKA Summer City:

Czym jest ESKA Summer City?

ESKA Summer City od lat towarzyszy wakacjom w całej Polsce. Pomarańczowe patrole odwiedzają najciekawsze miejsca, organizując wydarzenia pełne muzyki, konkursów i atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

To okazja, aby spotkać ekipę Radia ESKA, zdobyć wyjątkowe gadżety, wziąć udział w zabawach z nagrodami i wspólnie przeżyć lato w najlepszym wydaniu.

Jak podkreślają organizatorzy, tegoroczna edycja ma zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu i odkrywania ciekawych miejsc w regionie.

Wakacje pełne atrakcji

Przed uczestnikami jeszcze wiele okazji do wspólnej zabawy. Organizatorzy zapowiadają, że lato z ESKA Summer City będzie pełne wydarzeń, dzięki którym każdy znajdzie coś dla siebie - od muzycznych spotkań po konkursy i aktywności w plenerze.

Na wszystkich odwiedzających czekają kolejne imprezy, liczne niespodzianki oraz nagrody przygotowane specjalnie na wakacyjną trasę.

Gdzie pojawi się ESKA Summer City? Harmonogram

Najbliższe dni upłyną pod znakiem kolejnych spotkań z ekipą Radia ESKA. Warto zapisać daty i dołączyć do wspólnej zabawy.

Harmonogram ESKA Summer City 2026 na najbliższe dni:

23 lipca – ZAZOO

24 lipca – Aquapark Wrocław

25 lipca – Aeroklub Świebodzice

26 lipca – Festiwal Biegowy pod Chełmcem

Na każdym z przystanków uczestnicy mogą liczyć na konkursy, atrakcyjne nagrody oraz muzykę w rytmie Hitów na Czasie. Organizatorzy zachęcają również do śledzenia mediów społecznościowych ESKA Summer City, gdzie na bieżąco pojawiają się informacje o kolejnych wydarzeniach i niespodziankach.