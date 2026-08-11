Lato z ESKA Summer City. Wrocławianie spotkali pomarańczową ekipę na HotSpot

Gorąca atmosfera w HotSpot!

Kolejny przystanek letniej trasy Eska Summer City już za nami! Tym razem nasz pomarańczowy patrol zawitał do wrocławskiego HotSpot, gdzie atmosfera była naprawdę gorąca. Nie zabrakło niczego, co jest potrzebne do idealnego spędzenia popołudnia.

- Za nami kolejne letnie popołudnie na HotSpot. Było wszystko, czego trzeba do udanego dnia – pyszne jedzenie, zimne napoje, dużo śmiechu, świetny klimat i masa pozytywnej energii

- relacjonuje ekipa Eska Summer City.

Czym jest ESKA Summer City?

Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, ESKA Summer City to nasza kultowa, coroczna akcja, która stała się nieodłącznym elementem wakacji w całej Polsce. Nasze patrole, złożone z najlepszej ekipy Radia ESKA, pojawiają się w najpopularniejszych miejscówkach w kraju, by wspólnie z Wami, naszymi słuchaczami, bawić się w rytm największych Hitów na czasie. To doskonała okazja, aby wziąć udział w konkursach, zdobyć unikalne gadżety od naszych hostess i po prostu cieszyć się letnią atmosferą.

Dołącz do nas i zgarnij gadżety!

Na każdym przystanku nasza ekipa czeka na Was z masą konkursów i niespodzianek. Warto wpaść, przywitać się i poczuć ten wyjątkowy, letni klimat.

- Koniecznie zajrzyjcie do ekipy ESKI, przybijcie piątkę i wpadnijcie na zimną lemoniadę dla orzeźwienia

- zachęca ekipa Eska Summer City.

ESKA Summer City 2026 - kolejne przystanki przed nami!

Letnia trasa trwa w najlepsze, dlatego już w najbliższych dniach ESKA Summer City pojawi się w kolejnych miejscach na Dolnym Śląsku. Organizatorzy zapowiadają następne spotkania pełne muzyki, konkursów i atrakcji przygotowanych specjalnie dla Was!

Najbliższe przystanki ESKA Summer City na Dolnym Śląsku:

13.08 - Psia Karma

14.08 - Aquapark Wrocław

15.08 - WENA Oława

16.08 - Kopalnia Wrocław

Gdzie śledzić trasę ESKA Summer City?

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Bądźcie z nami i do zobaczenia na trasie ESKA Summer City 2026.