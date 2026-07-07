W minioną sobotę ekipa Eska Summer City odwiedziła Świerzawę, gdzie odbywało się Świerzawskie Święto Krainy Wygasłych Wulkanów 2026. Na uczestników wydarzenia czekały konkursy, zabawy oraz charakterystyczne pomarańczowe gadżety, które od lat towarzyszą letniej akcji Radia ESKA.

Muzyka i dobra zabawa w wyjątkowym miejscu

Muzyczne atrakcje przygotowano na dziedzińcu przy Kościele św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świerzawie. Najpierw uczestnicy bawili się podczas imprezy z Radiem ESKA, a później przyszedł czas na koncert Tina Turner Show, który zgromadził liczną publiczność.

- Świerzawskie Dni Krainy Wygasłych Wulkanów zaczęliśmy z przytupem, na scenie Tina Turner Show, a przed naszym autobusem masa gier, zabaw, gadżetów i niezawodny Kuba Husarz

- relacjonuje ekipa Eska Summer City.

Czym jest ESKA Summer City?

To już tradycja! ESKA Summer City to nasza coroczna, wakacyjna akcja, która na stałe wpisała się w letni kalendarz imprez w całej Polsce. Nasze charakterystyczne, pomarańczowe patrole Radia ESKA odwiedzają najlepsze miejscówki, by wspólnie z Wami, naszymi słuchaczami, tworzyć niepowtarzalną atmosferę przy dźwiękach największych Hitów na Czasie. To idealna okazja, by wziąć udział w konkursach, zgarnąć unikalne gadżety i po prostu cieszyć się wakacjami na maksa!

ESKA Summer City - gdzie widzimy się wkrótce?

Nasza wakacyjna trasa dopiero się rozkręca! W najbliższych dniach ekipę Radia ESKA będzie można spotkać w kilku fantastycznych miejscach na Dolnym Śląsku. Zapiszcie sobie te daty!

Harmonogram:

9 lipca - ORIR Oborniki Śląskie oraz Art Festiwal w Lubiążu

10 lipca - Ząbkowice Śląskie

11 lipca - Ząbkowice Śląskie

12 lipca - Aquapark Wrocław

Na każdym z tych przystanków czekają na Was konkursy z nagrodami, nasze wyjątkowe, letnie gadżety i oczywiście najlepsza zabawa przy Hitach na Czasie! Wpadajcie się przywitać