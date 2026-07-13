Tragedia przy szpitalu. Nie żyje 58-letni mężczyzna potrącony na parkingu

Dramat na parkingu przed szpitalem w Ząbkowicach Śląskich

Tragedia w Ząbkowicach Śląskich. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez policję, w poniedziałek chwilę po godzinie 8 rano kierowca wjechał w pieszego znajdującego się na przyszpitalnym parkingu. Za kierownicą Forda Fiesty znajdował się 21-latek, a ofiarą okazał się 58-letni mężczyzna. Chociaż pomoc medyczna znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie, poszkodowany zmarł. Komunikat o zdarzeniu wydała Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich.

- Ząbkowiccy policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego potrącenia pieszego. Dziś po godzinie 8.00 na parkingu przy szpitalu w Ząbkowicach Śląskich doszło do tragicznego w skutkach potrącenia pieszego. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 21-letni kierujący samochodem marki Ford Fiesta potrącił 58-letniego mężczyznę. Pomimo natychmiastowo podjętej akcji ratunkowej życia pieszego nie udało się uratować - przekazała ząbkowicka policja.

Kierowca był trzeźwy

Młody kierowca był trzeźwy, co potwierdzili funkcjonariusze sprawdzający miejsce wypadku. Wiadomo również, że 21-latek miał prawo jazdy. Trwa ustalanie pełnego przebiegu zdarzenia. Nad pracą mundurowych bezpośredni nadzór sprawuje prokurator, a czynności operacyjne wciąż są kontynuowane, by rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego incydentu.

Służby apelują o wzmożoną ostrożność

Przedstawiciele lokalnej komendy wydali oficjalny apel skierowany do kierowców oraz pieszych. Zwracają uwagę na konieczność bycia czujnym w pobliżu takich miejsc jak parkingi, szpitale czy markety.

- To bolesne przypomnienie, że szczególną ostrożność musimy zachować nie tylko na drogach. Parkingi, okolice sklepów, szpitali czy miejsc wypoczynku to przestrzenie, gdzie piesi i pojazdy spotykają się każdego dnia - przypominają policjanci.

Służby przypominają, że chwila dekoncentracji za kółkiem lub szybki, nieprzemyślany krok na drodze mogą zakończyć się dramatycznie dla obu stron. Ząbkowiccy policjanci dodają, że bezpieczne warunki na drodze zależą od każdego uczestnika ruchu drogowego.

- Zwolnijmy, obserwujmy otoczenie i patrzmy na siebie nawzajem. Jedna chwila uwagi może uratować czyjeś życie. Bezpieczeństwo zaczyna się od odpowiedzialnych decyzji każdego z nas - apeluje ząbkowicka policja.