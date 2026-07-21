W miniony piątek pomarańczowy patrol ESKA Summer City pojawił się w Restauracji & Browar Złoty Pies we Wrocławiu. Na odwiedzających czekały konkursy z nagrodami, wyjątkowe gadżety i doskonała atmosfera. Przed nami kolejne wydarzenia na Dolnym Śląsku.

Złoty Pies kolejnym przystankiem ESKA Summer City

Wakacyjna akcja Radia ESKA ponownie przyciągnęła wielu mieszkańców i gości odwiedzających Wrocław. Tym razem miejscem spotkania była Restauracja & Browar Złoty Pies, gdzie przez kilka godzin nie brakowało atrakcji przygotowanych przez ekipę ESKA Summer City.

Na uczestników czekały konkursy, upominki oraz okazja do wspólnej zabawy przy największych Hitach na Czasie. Nie zabrakło również kulinarnych wrażeń.

- Mieliśmy przyjemność wpaść do Restauracja & Browar Złoty Pies, gdzie czekały na Was konkursy, masa gadżetów oraz oczywiście pyszne jedzonko. My dziękujemy za super zabawę i szczerze polecamy spróbować wszystkich specjalności. Do zobaczenia!

- relacjonuje ekipa Eska Summer City.

ESKA Summer City - o co w tym chodzi?

Jeśli jakimś cudem ominęła Cię nasza akcja, to już wyjaśniamy! ESKA Summer City to wakacyjny klasyk, który co roku rozkręca imprezy w całej Polsce. Nasze pomarańczowe patrole Radia ESKA pojawiają się w najgorętszych miejscówkach, aby razem z Wami, naszymi słuchaczami - łapać najlepsze letnie momenty przy największych Hitach na Czasie. To szansa, żeby wygrać fantastyczne nagrody i po prostu poczuć smak wakacji na sto procent!

ESKA Summer City 2026 - HARMONOGRAM. Gdzie się widzimy?

Myślisz, że zwalniamy tempo? Nic z tego! W najbliższych dniach znajdziecie nas w kolejnych świetnych lokalizacjach na Dolnym Śląsku. Koniecznie zanotujcie te daty!

Harmonogram:

23.07 - ZAZOO

24.07 - Aquapark Wrocław

25.07 - AERO KLUB ŚWIEBODZICE

26.07 - Festiwal Biegowy pod Chełmcem

Na każdym przystanku czekają na Was super nagrody i najlepsza zabawa w rytmie Hitów na Czasie! Bądźcie z nami, śledźcie nasze media społecznościowe i do zobaczenia na trasie ESKA Summer City 2026.