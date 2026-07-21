Nagi 24-latek spacerował po Chocianowie. Usiadł pod kościołem i zapalił papierosa!

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-07-21 9:22

Trudno w to uwierzyć, ale ta historia wydarzyła się naprawdę. Mieszkańcy dolnośląskiego Chocianowa przecierali oczy ze zdumienia, gdy zobaczyli nagiego mężczyznę, który usiadł na ławce obok kościoła i spokojnie zapalił papierosa.

Ludzie zasłaniali oczy w Chocianowie. W takim stanie zobaczyli go na ławce przed kościołem
Autor: wikimedia.org / Zetem; pulslegnicy.pl/ Facebook
  • W sercu Chocianowa w województwie dolnośląskim pojawił się nagi 24-latek, który zajął miejsce na ławce przy kościele św. Józefa Robotnika, aby zapalić papierosa.
  • Zdumieni świadkowie powiadomili służby, ale funkcjonariusze namierzyli bohatera nagrania dopiero w jego własnym domu.
  • Za obnażanie się w miejscu publicznym mężczyzna musi liczyć się z karą aresztu, ograniczenia wolności, naganą albo grzywną w kwocie do 1500 złotych.

Takie widoki w centrum miasta mogą wywołać spory szok, dlatego mieszkańcy dolnośląskiego Chocianowa z trudem wierzyli własnym oczom. Przez samo centrum miasta spokojnym krokiem przespacerował się 24-letni mężczyzna pozbawiony jakichkolwiek ubrań. Postanowił zrobić sobie przerwę pod kościołem pw. św. Józefa Robotnika, gdzie usiadł na ławce, założył nogę na nogę i zaczął palić papierosa. Przebieg tego niecodziennego zdarzenia został zarejestrowany na wideo przez jednego ze świadków, a o szczegółach poinformował serwis Puls Legnicy.

Nagi mężczyzna pod kościołem w Chocianowie. Policja bada sprawę

Zszokowani przechodnie szybko zaalarmowali odpowiednie służby, jednak w momencie przyjazdu policyjnego patrolu na miejsce, zgłoszonego mężczyzny nie było już w okolicy świątyni.

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Gdy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, mężczyzny nie było już w centrum miasta. Policjanci zastali go w miejscu zamieszkania, gdzie przeprowadzili z nim rozmowę. Obecnie prowadzone są czynności wyjaśniające. Na tym etapie nie mogę przekazać więcej informacji w tej sprawie – powiedziała mł. asp. Magdalena Wiaderek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach w rozmowie z Pulsem Legnicy.

Jak ustalili dziennikarze lokalnego portalu, sprawcą całego zamieszania okazał się 24-letni mieszkaniec Chocianowa. Za zaprezentowanie się bez ubrań w przestrzeni miejskiej grożą mu teraz surowe konsekwencje prawne, w tym między innymi do 30 dni aresztu, kara ograniczenia wolności, oficjalna nagana, a także grzywna mogąca wynieść maksymalnie 1500 złotych.

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