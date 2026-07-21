Gigant zatrudni ponad 1000 osób. 4-dniowy tydzień pracy to nie wszystko

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-07-21 7:51

Na Dolnym Śląsku ruszyła jedna z największych rekrutacji tego roku. Amazon rozpoczął poszukiwania pracowników do nowego centrum logistycznego w Dobromierzu. Firma planuje zatrudnić ponad 1000 osób, a przyszłych pracowników chce zachęcić nie tylko wynagrodzeniem, ale również rozbudowanym pakietem benefitów. Wśród nich znalazły się m.in. czterodniowy system pracy.

Paczki Amazona na taśmie w magazynie. W tle pracownica. O rekrutacji w Dobromierzu przeczytasz na Eska Wrocław.
Autor: Frederic Legrand - Comeo/ Shutterstock

Ponad tysiąc nowych miejsc pracy

Nowe centrum logistyczne ma rozpocząć działalność jesienią 2026 roku. Obiekt będzie jednym z największych magazynów Amazona w Polsce i jednocześnie dwunastym centrum logistycznym firmy w kraju. Co ważne, pracę znajdą nie tylko osoby zainteresowane pracą w magazynie. Firma prowadzi również nabór na stanowiska techniczne, administracyjne i specjalistyczne. Poszukiwani są między innymi:

  • pracownicy magazynowi,
  • technicy utrzymania ruchu,
  • inżynierowie,
  • kierownicy operacyjni,
  • specjaliści ds. bezpieczeństwa,
  • pracownicy działu HR i administracji.

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4-dniowy tydzień pracy i posiłki za 1 zł

Jednym z największych atutów oferty jest organizacja czasu pracy. W wielu działach obowiązuje czterodniowy tydzień pracy, co oznacza dłuższe zmiany, ale więcej dni wolnych. Na tym jednak lista benefitów się nie kończy. Pracownicy mogą liczyć także na:

  • posiłki w zakładowej stołówce za 1 zł,
  • bezpłatny transport z wybranych miejscowości,
  • darmowy parking,
  • prywatną opiekę medyczną,
  • ubezpieczenie na życie,
  • programy rozwojowe i szkolenia,
  • zniżki pracownicze.

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Osoby zatrudnione na stanowisku pracownika magazynowego mogą liczyć na wynagrodzenie sięgające 36,22 zł brutto za godzinę, uwzględniające premię za frekwencję. Ostateczna wysokość pensji zależy również od dodatków, m.in. za pracę w godzinach nocnych czy w weekendy.

W przypadku stanowisk technicznych, inżynierskich oraz kierowniczych wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie i zależy od doświadczenia oraz zakresu obowiązków.

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Amazon w Polsce

Otwarcie centrum logistycznego w Dobromierzu to element dalszego rozwoju Amazona w Polsce. Firma od lat rozbudowuje swoją sieć magazynów i centrów logistycznych, tworząc kolejne miejsca pracy oraz inwestując w nowoczesne technologie.

Amazon to jedna z największych firm technologicznych i handlowych na świecie, założona w 1994 roku przez Jeffa Bezosa w Stanach Zjednoczonych. Początkowo działała jako internetowa księgarnia, jednak z czasem przekształciła się w globalnego giganta e-commerce. Dziś za pośrednictwem platformy Amazon można kupić miliony produktów – od książek i elektroniki, po odzież, artykuły spożywcze i wyposażenie domu.

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