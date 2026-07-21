Ponad tysiąc nowych miejsc pracy

Nowe centrum logistyczne ma rozpocząć działalność jesienią 2026 roku. Obiekt będzie jednym z największych magazynów Amazona w Polsce i jednocześnie dwunastym centrum logistycznym firmy w kraju. Co ważne, pracę znajdą nie tylko osoby zainteresowane pracą w magazynie. Firma prowadzi również nabór na stanowiska techniczne, administracyjne i specjalistyczne. Poszukiwani są między innymi:

pracownicy magazynowi,

technicy utrzymania ruchu,

inżynierowie,

kierownicy operacyjni,

specjaliści ds. bezpieczeństwa,

pracownicy działu HR i administracji.

4-dniowy tydzień pracy i posiłki za 1 zł

Jednym z największych atutów oferty jest organizacja czasu pracy. W wielu działach obowiązuje czterodniowy tydzień pracy, co oznacza dłuższe zmiany, ale więcej dni wolnych. Na tym jednak lista benefitów się nie kończy. Pracownicy mogą liczyć także na:

posiłki w zakładowej stołówce za 1 zł,

bezpłatny transport z wybranych miejscowości,

darmowy parking,

prywatną opiekę medyczną,

ubezpieczenie na życie,

programy rozwojowe i szkolenia,

zniżki pracownicze.

Osoby zatrudnione na stanowisku pracownika magazynowego mogą liczyć na wynagrodzenie sięgające 36,22 zł brutto za godzinę, uwzględniające premię za frekwencję. Ostateczna wysokość pensji zależy również od dodatków, m.in. za pracę w godzinach nocnych czy w weekendy.

W przypadku stanowisk technicznych, inżynierskich oraz kierowniczych wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie i zależy od doświadczenia oraz zakresu obowiązków.

Dalsza część artykułu znajudje się pod galerią.

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Amazon w Polsce

Otwarcie centrum logistycznego w Dobromierzu to element dalszego rozwoju Amazona w Polsce. Firma od lat rozbudowuje swoją sieć magazynów i centrów logistycznych, tworząc kolejne miejsca pracy oraz inwestując w nowoczesne technologie.

Amazon to jedna z największych firm technologicznych i handlowych na świecie, założona w 1994 roku przez Jeffa Bezosa w Stanach Zjednoczonych. Początkowo działała jako internetowa księgarnia, jednak z czasem przekształciła się w globalnego giganta e-commerce. Dziś za pośrednictwem platformy Amazon można kupić miliony produktów – od książek i elektroniki, po odzież, artykuły spożywcze i wyposażenie domu.