ESKA Summer City to nasza coroczna, wakacyjna akcja, która na stałe wpisała się w kalendarz letnich atrakcji w całej Polsce. Nasze pomarańczowe patrole Radia ESKA odwiedzają najlepsze miejscówki, by wspólnie z Wami, naszymi słuchaczami, bawić się przy dźwiękach Hitów na Czasie. To doskonała okazja, by wziąć udział w konkursach, zgarnąć wyjątkowe gadżety i po prostu cieszyć się wakacyjną atmosferą!

Ahoj przygodo! ESKA Summer City w Master Jachting

Kolejny przystanek wakacyjnej trasy ESKA Summer City zaprowadził nas na przystań Marina Wrocław przy ul. Osobowickiej. Tym razem letnie spotkanie odbyło się w Master Jachting - miejscu, które od lat szkoli przyszłych żeglarzy i sterników motorowodnych. Nie zabrakło dobrej zabawy, rodzinnej atmosfery i okazji, by spojrzeć na Wrocław z zupełnie innej perspektywy.

Master Jachting specjalizuje się w organizacji kursów żeglarskich oraz motorowodnych. Podczas wizyty uczestnicy mogli z bliska zobaczyć, jak wyglądają szkolenia oraz przekonać się, że żeglarstwo to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka i świetna przygoda.

- Ahoj! Piątek kończymy w Master Jachting. Oglądamy Wrocław z zupełnie innej perspektywy... z poziomu Odry, podczas rejsów motorówkami i żaglówkami. Uczyliśmy sie też robić węzły z kursantami na patent motorowodny i żaglowy. Sprawdźcie sami

- przekazała ekipa Eska Summer City.

Na miejscu można było zobaczyć, jak kursanci ćwiczą podstawowe umiejętności potrzebne do zdobycia patentów, a także porozmawiać z instruktorami o pierwszych krokach w świecie żeglarstwa.

Rodzinna atmosfera i mnóstwo atrakcji

Na przystani nie brakowało rodzin z dziećmi, które chętnie korzystały z przygotowanych atrakcji. Najmłodsi próbowali swoich sił w grach zręcznościowych, między innymi w popularnym cornhole, a rodzice z zainteresowaniem obserwowali kolejne konkurencje.

Na zdjęciach, które zamieściliśmy w galerii widać również uczestników odwiedzających stoisko Radia ESKA. Nasze hostessy i prezenterzy rozdawali gadżety, rozmawiali ze słuchaczami i zachęcali do udziału w konkursach. Pluszowa maskotka pandy szybko stała się jedną z największych atrakcji dla najmłodszych, a charakterystyczne pomarańczowe koszulki ekipy ESKA Summer City było widać z daleka.

Wakacyjna akcja Radia ESKA od lat odwiedza najciekawsze miejsca w całej Polsce. To właśnie tam spotykamy się ze słuchaczami, organizujemy konkursy, rozdajemy wyjątkowe gadżety i wspólnie tworzymy atmosferę prawdziwych wakacji.

Gdzie spotkacie ESKA Summer City?

Przed nami kolejne przystanki wakacyjnej trasy. W najbliższych dniach ekipa Radia ESKA pojawi się w kilku miejscach na Dolnym Śląsku.

Harmonogram:

9 lipca – ORIR Oborniki Śląskie oraz Art Festiwal w Lubiążu

10 lipca – Ząbkowice Śląskie

11 lipca – Ząbkowice Śląskie

12 lipca – Aquapark Wrocław

Jak zawsze będzie można spotkać ekipę ESKA Summer City, wziąć udział w zabawach i konkursach oraz zdobyć wakacyjne gadżety Radia ESKA.