ESKA Summer City zawitała do Master Jachting. Były rejsy, konkursy i żeglarskie wyzwania

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-06 18:15

Żagle, motorówki, konkursy i mnóstwo dobrej energii. Tak wyglądała kolejna odsłona ESKA Summer City, która tym razem zawitała do Master Jachting na przystani Marina Wrocław.

ESKA Summer City to nasza coroczna, wakacyjna akcja, która na stałe wpisała się w kalendarz letnich atrakcji w całej Polsce. Nasze pomarańczowe patrole Radia ESKA odwiedzają najlepsze miejscówki, by wspólnie z Wami, naszymi słuchaczami, bawić się przy dźwiękach Hitów na Czasie. To doskonała okazja, by wziąć udział w konkursach, zgarnąć wyjątkowe gadżety i po prostu cieszyć się wakacyjną atmosferą!

Ahoj przygodo! ESKA Summer City w Master Jachting

Kolejny przystanek wakacyjnej trasy ESKA Summer City zaprowadził nas na przystań Marina Wrocław przy ul. Osobowickiej. Tym razem letnie spotkanie odbyło się w Master Jachting - miejscu, które od lat szkoli przyszłych żeglarzy i sterników motorowodnych. Nie zabrakło dobrej zabawy, rodzinnej atmosfery i okazji, by spojrzeć na Wrocław z zupełnie innej perspektywy.

Master Jachting specjalizuje się w organizacji kursów żeglarskich oraz motorowodnych. Podczas wizyty uczestnicy mogli z bliska zobaczyć, jak wyglądają szkolenia oraz przekonać się, że żeglarstwo to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka i świetna przygoda.

- Ahoj! Piątek kończymy w Master Jachting. Oglądamy Wrocław z zupełnie innej perspektywy... z poziomu Odry, podczas rejsów motorówkami i żaglówkami. Uczyliśmy sie też robić węzły z kursantami na patent motorowodny i żaglowy. Sprawdźcie sami

- przekazała ekipa Eska Summer City.

Na miejscu można było zobaczyć, jak kursanci ćwiczą podstawowe umiejętności potrzebne do zdobycia patentów, a także porozmawiać z instruktorami o pierwszych krokach w świecie żeglarstwa.

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Rodzinna atmosfera i mnóstwo atrakcji

Na przystani nie brakowało rodzin z dziećmi, które chętnie korzystały z przygotowanych atrakcji. Najmłodsi próbowali swoich sił w grach zręcznościowych, między innymi w popularnym cornhole, a rodzice z zainteresowaniem obserwowali kolejne konkurencje.

Na zdjęciach, które zamieściliśmy w galerii widać również uczestników odwiedzających stoisko Radia ESKA. Nasze hostessy i prezenterzy rozdawali gadżety, rozmawiali ze słuchaczami i zachęcali do udziału w konkursach. Pluszowa maskotka pandy szybko stała się jedną z największych atrakcji dla najmłodszych, a charakterystyczne pomarańczowe koszulki ekipy ESKA Summer City było widać z daleka.

Wakacyjna akcja Radia ESKA od lat odwiedza najciekawsze miejsca w całej Polsce. To właśnie tam spotykamy się ze słuchaczami, organizujemy konkursy, rozdajemy wyjątkowe gadżety i wspólnie tworzymy atmosferę prawdziwych wakacji.

Gdzie spotkacie ESKA Summer City?

Przed nami kolejne przystanki wakacyjnej trasy. W najbliższych dniach ekipa Radia ESKA pojawi się w kilku miejscach na Dolnym Śląsku.

Harmonogram:

  • 9 lipca – ORIR Oborniki Śląskie oraz Art Festiwal w Lubiążu
  • 10 lipca – Ząbkowice Śląskie
  • 11 lipca – Ząbkowice Śląskie
  • 12 lipca – Aquapark Wrocław

Jak zawsze będzie można spotkać ekipę ESKA Summer City, wziąć udział w zabawach i konkursach oraz zdobyć wakacyjne gadżety Radia ESKA.

ESKA Summer City zawitała do Master Jachting. Były rejsy, konkursy i żeglarskie wyzwania
Galeria zdjęć 19

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ESKA Summer City Wrocław
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