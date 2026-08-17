Letnia akcja Radia ESKA dotarła do Świdnicy, gdzie pomarańczowy patrol odwiedził podopiecznych Fundacji Mam Pomysł. Czworonogi ze schroniska otrzymały ogromny zapas karmy, a radość na ich pyszczkach była bezcenna.
Wielkie serca dla zwierzaków w Świdnicy
Wizyta w schronisku była pełna wzruszeń i radości, zarówno po stronie ekipy ESKA Summer City, jak i wolontariuszy oraz samych zwierzaków. Jak podkreśla nasz zespół, możliwość niesienia pomocy jest niezwykle ważna.
- Dzisiaj mieliśmy przyjemność wraz z Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko przekazać niezwykle potrzebną karmę dla psiaków i kociaków z Fundacją Mam Pomysł / Schronisko Świdnica. Cieszymy się że możemy być częścią tego przedsięwzięcia i zobaczyć uśmiechy nie tylko na twarzach pracowników i wolontariuszy schroniska, ale przede wszystkim na ucieszonych mordkach zwierzaków, które będą miały wyżerę w najbliższych tygodniach
- przekazuje ekipa Eska Summer City.
Wdzięczności nie kryli również pracownicy i wolontariusze fundacji, którzy na co dzień opiekują się bezdomnymi zwierzętami.
- Ogromne podziękowania za ogromne serducha dla ekipy z ESKA Wrocław News, Wiejska Zagroda, Pan Mięsko. Otrzymaliśmy cały ogrom karmy dla naszych bezdomniaków, do tego stworzyliśmy wspólnie mnóstwo dobra - karmiliśmy zwierzaki i spacerowaliśmy! Dziękujemy w imieniu mokrych nosków
- napisała Fundacja Mam Pomysł /Schronisko Świdnica.
Czym jest ESKA Summer City?
Dla tych, którzy jeszcze nie znają naszej akcji, ESKA Summer City to coroczna trasa, która na stałe wpisała się w wakacyjny kalendarz w całej Polsce. Nasze pomarańczowe patrole z najlepszą ekipą Radia ESKA odwiedzają najpopularniejsze miejsca w kraju. Razem z naszymi słuchaczami bawimy się przy największych Hitach na czasie. To świetna okazja, by wziąć udział w konkursach, zdobyć unikalne gadżety od naszych hostess i po prostu cieszyć się letnią atmosferą.
ESKA Summer City - gdzie się zobaczymy? Znamy kolejne daty!
Pomarańczowy patrol kontynuuje swoją podróż po Dolnym Śląsku, odwiedzając kolejne fantastyczne miejsca. Gdzie będzie można nas spotkać w najbliższym czasie? Oto lista!
W najbliższych dniach ESKA Summer City pojawi się tutaj:
- 20.08 - VIVA
- 21.08 - Aquapark Wrocław
- 22.08 - Kopalnia Złoty Stok
- 23.08 - OSIR Środa Śląska, Kobierzyce, dożynki
Każdy z tych przystanków to kolejna szansa na spotkanie z ekipą Radia ESKA, posłuchanie dobrej muzyki i udział w przygotowanych przez nas atrakcjach.
ESKA Summer City 2026 - bądź na bieżąco!
Jeżeli nie chcecie przegapić żadnego wydarzenia na naszej trasie, koniecznie śledźcie kanały społecznościowe ESKA Wrocław News na Facebooku. To właśnie tam publikujemy najświeższe informacje o kolejnych przystankach, relacje z imprez i wszystkie szczegóły dotyczące atrakcji. Wakacyjna trasa ESKA Summer City 2026 jeszcze się nie kończy. Przed nami kolejne spotkania i okazje do wspólnej zabawy. Do zobaczenia