Letnia akcja Radia ESKA dotarła do Świdnicy, gdzie pomarańczowy patrol odwiedził podopiecznych Fundacji Mam Pomysł. Czworonogi ze schroniska otrzymały ogromny zapas karmy, a radość na ich pyszczkach była bezcenna.

Wielkie serca dla zwierzaków w Świdnicy

Wizyta w schronisku była pełna wzruszeń i radości, zarówno po stronie ekipy ESKA Summer City, jak i wolontariuszy oraz samych zwierzaków. Jak podkreśla nasz zespół, możliwość niesienia pomocy jest niezwykle ważna.

- Dzisiaj mieliśmy przyjemność wraz z Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko przekazać niezwykle potrzebną karmę dla psiaków i kociaków z Fundacją Mam Pomysł / Schronisko Świdnica. Cieszymy się że możemy być częścią tego przedsięwzięcia i zobaczyć uśmiechy nie tylko na twarzach pracowników i wolontariuszy schroniska, ale przede wszystkim na ucieszonych mordkach zwierzaków, które będą miały wyżerę w najbliższych tygodniach

- przekazuje ekipa Eska Summer City.

Wdzięczności nie kryli również pracownicy i wolontariusze fundacji, którzy na co dzień opiekują się bezdomnymi zwierzętami.

- Ogromne podziękowania za ogromne serducha dla ekipy z ESKA Wrocław News, Wiejska Zagroda, Pan Mięsko. Otrzymaliśmy cały ogrom karmy dla naszych bezdomniaków, do tego stworzyliśmy wspólnie mnóstwo dobra - karmiliśmy zwierzaki i spacerowaliśmy! Dziękujemy w imieniu mokrych nosków

- napisała Fundacja Mam Pomysł /Schronisko Świdnica.

Czym jest ESKA Summer City?

Dla tych, którzy jeszcze nie znają naszej akcji, ESKA Summer City to coroczna trasa, która na stałe wpisała się w wakacyjny kalendarz w całej Polsce. Nasze pomarańczowe patrole z najlepszą ekipą Radia ESKA odwiedzają najpopularniejsze miejsca w kraju. Razem z naszymi słuchaczami bawimy się przy największych Hitach na czasie. To świetna okazja, by wziąć udział w konkursach, zdobyć unikalne gadżety od naszych hostess i po prostu cieszyć się letnią atmosferą.

ESKA Summer City - gdzie się zobaczymy? Znamy kolejne daty!

Pomarańczowy patrol kontynuuje swoją podróż po Dolnym Śląsku, odwiedzając kolejne fantastyczne miejsca. Gdzie będzie można nas spotkać w najbliższym czasie? Oto lista!

W najbliższych dniach ESKA Summer City pojawi się tutaj:

20.08 - VIVA

21.08 - Aquapark Wrocław

22.08 - Kopalnia Złoty Stok

23.08 - OSIR Środa Śląska, Kobierzyce, dożynki

Każdy z tych przystanków to kolejna szansa na spotkanie z ekipą Radia ESKA, posłuchanie dobrej muzyki i udział w przygotowanych przez nas atrakcjach.

ESKA Summer City 2026 - bądź na bieżąco!

Jeżeli nie chcecie przegapić żadnego wydarzenia na naszej trasie, koniecznie śledźcie kanały społecznościowe ESKA Wrocław News na Facebooku. To właśnie tam publikujemy najświeższe informacje o kolejnych przystankach, relacje z imprez i wszystkie szczegóły dotyczące atrakcji. Wakacyjna trasa ESKA Summer City 2026 jeszcze się nie kończy. Przed nami kolejne spotkania i okazje do wspólnej zabawy. Do zobaczenia