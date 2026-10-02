Tłumy pożegnały zastrzelonego policjanta. Grób Natana Sieronia tonie w kwiatach

Ostatnie pożegnanie Natana Sieronia. W całej Polsce zawyły syreny radiowozów

W piątek, 2 października, na cmentarzu parafialnym w Rokitkach w powiecie legnickim pochowano sierż. szt. Natana Sieronia, który zmarł w wyniku postrzelenia. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się punktualnie o godz. 12. Uczestniczyli w nich m.in. szef MSWiA oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń.

Dokładnie o tej samej godzinie hołd zmarłemu oddali policjanci w całej Polsce. Na minutę uruchomili syreny w radiowozach i salutowali. Dołączyli do nich także przedstawiciele innych służb, w tym straży pożarnej oraz Służby Więziennej.

Decyzją Prezydenta RP sierż. szt. Natan Sieroń został pośmiertnie mianowany na pierwszy stopień oficerski – podkomisarza policji. Minister spraw wewnętrznych i administracji przyznał mu również Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant”.

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Podkomisarz Natan Sieroń postrzelony w czasie akcji. 29-latek zmarł w szpitalu

Podkomisarz Natan Sieroń służył w pionie kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Funkcjonariuszem był od niespełna dwóch lat. Jak podkreślali jednak jego koledzy, swoje obowiązki wykonywał z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem. Służba nie była dla niego jedynie zawodem. Była przede wszystkim zobowiązaniem i odpowiedzialnością wobec drugiego człowieka.

Odszedł, do końca pozostając wiernym słowom roty policyjnego ślubowania, w której każdy funkcjonariusz przyrzeka „chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”.

Przypomnijmy, że tragiczna w skutkach interwencja miała miejsce w czwartek, 24 września, około godz. 11. Na jednej z posesji w Kraśniku Górnym funkcjonariusze z bolesławieckiej komendy wykonywali czynności wobec 33-latka podejrzewanego o kradzieże. W pewnym momencie sytuacja przybrała dramatyczny obrót i padł strzał. Według ustaleń organów ścigania napastnik wycelował w jednego z policjantów z pistoletu samopowtarzalnego Browning HP kalibru 9 mm i wystrzelił ostrą amunicją.

Pocisk trafił 29-letniego Natana Sieronia w głowę, powodując bardzo poważne obrażenia. Funkcjonariusz w stanie krytycznym trafił do szpitala. Pomimo wysiłków lekarzy nie udało się uratować jego życia.

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