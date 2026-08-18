Gastro Miasto wraca do Wrocławia! Bulwar Dunikowskiego zamieni się w kulinarną ucztę

Do Wrocławia wydarzenie wraca chwilę po udanym warszawskim debiucie na Placu Centralnym przy PKiN, który pokazał, że format Gastro Miasto dobrze przyjął się także w stolicy.

Pod koniec sierpnia Bulwar Dunikowskiego znów znajdzie swój niepowtarzalny rytm. Długie popołudnie nad Odrą, stoliki i leżaki pod drzewami, muzyka dobiegająca z amfiteatru, kieliszek wina albo zimny napój w dłoni i zapach kuchni, który zmienia się co kilka kroków. Raz masło i grillowane owoce morza, chwilę później czosnek, chilli i sezam, dalej mięso zdejmowane z ognia, topiony ser, świeże pieczywo.

Gastro Miasto wraca tu od 21 do 23 sierpnia. I tym razem warto patrzeć nie tylko na to, skąd pochodzi dana kuchnia, ale co konkretnie dzieje się na talerzu.

Autor: Archiwum prywatne

Zależy nam, żeby Gastro Miasto nie było zbiorem przypadkowych stoisk. Szukamy restauratorów i konceptów, które mają własny smak, pomysł i coś, dla czego naprawdę chce się przejść kawałek Bulwaru. W sierpniowym menu jest sporo takich rzeczy. Można zjeść bardzo klasycznie, ale można też spróbować dań, których na co dzień nie spotyka się co kilka ulic. I właśnie tę mieszankę lubię najbardziej: przychodzisz na godzinę, a trzy godziny później nadal siedzisz nad Odrą i zastanawiasz się, czego jeszcze spróbować – mówi Maciej Koła, twórca Gastro Miasto.

Morze, masło, ogień

Jednym z miejsc, przy których trudno będzie przejść obojętnie, będzie Flomarée by Flomaro. Tu owoce morza dostają formę daleką od przewidywalnego festiwalowego menu. Jest kraboburger z rémoulade i kompresowanym ogórkiem z koperkiem, ale też ostryga w tempurze z kremem z palonej kukurydzy, limonką i jalapeño. Do tego grillowany przegrzebek z beurre blanc i palonym porem.

Ogień pojawi się także w bardziej widowiskowej wersji. Grillove Fire Set łączy grillowane krewetki, małże i ananasa, a całość jest flambirowana alkoholem tuż przed podaniem.

Włoski kierunek bierze na siebie Mollinari - Pizza Pasta Spritz. Obok burgera z ośmiornicą i burgera z krewetkami pojawią się arrosticini, niewielkie włoskie szaszłyki grillowane nad ogniem.

W sierpniu na Gastro Miasto pojawi się także Wiktoria Nawara, zwyciężczyni 14. edycji „MasterChefa”, która przyjedzie do Wrocławia prosto z Włoch. Po programie wyjechała do Parmy, gdzie rozwija swoje umiejętności w ALMA, jednej z najbardziej znanych szkół kuchni włoskiej. Na Bulwarze Dunikowskiego przygotuje lasagne, więc będzie można spróbować włoskiego klasyka w wykonaniu osoby, która od miesięcy poznaje tę kuchnię u źródła.

Autor: Gasto Miasto/ Materiały prasowe

Chilli, wonton i makaron, który gra pierwszą rolę

Azjatycka część Gastro Miasto od dawna jest jedną z najbardziej rozbudowanych, ale tym razem warto zatrzymać się przy Fajnej Czajnie by Dim Sum Garden.

Pierwszy powód to Jian Bing: chiński naleśnik z jajkiem, sosem w stylu chińskiego BBQ i chrupiącym wontonem, przygotowywany w wersji z kurczakiem albo boczniakiem.

Drugi to biang biang noodles. Świeży, szeroki makaron, sos syczuański, chilli, czosnek i szczypiorek. Dostępny bez mięsa lub z wołowiną. Tu nie potrzeba długiej listy dodatków. Makaron ma strukturę, sos ostrość, czosnek zostaje na podniebieniu. Konkret.

Japońskie inspiracje KOKU Sushi przybierają z kolei formę, która trochę bawi się tym, jak zwykle myślimy o sushi. Będą sushi burgery oraz sushi hot dogi, m.in. z krewetką w tempurze, pieczonym łososiem czy kurczakiem. Ryż zastępuje pieczywo, pojawiają się mango, teriyaki, kimchi, panko, jalapeño i chilli mayo.

Autor: Archiwum prywatne

Raclette w sierpniu? Jak najbardziej

Kiedy zapach topionego sera spotyka się ze świeżym pieczywem na zakwasie, pora roku przestaje mieć większe znaczenie. Flomaro przywozi raclette podawane właśnie na rzemieślniczym pieczywie, z dodatkami takimi jak porchetta, nduja czy pancetta.

Jest tu też propozycja dla tych, którzy wolą mięso w mniej oczywistym wydaniu: tatar z bavette, krokiet ze szpiku w panko, brioche i mayo chorizo. Kremowe, chrupiące, tłuste, pikantne.

Mięso w zdecydowanie amerykańskim wydaniu pokaże również Meatologia. W menu pojawia się Flooded New York: 200 gramów steku New York, sos Hudson i frytki z parmezanem.

Autor: Archiwum prywatne

Meksyk i Brazylia kilka kroków od Odry

W Vice Tacos można zacząć klasycznie od taco z wołowiną birria, kurczakiem Louisiana albo warzywnym Rajas, ale ciekawie robi się przy Smash Tacos. Na kukurydzianej tortilli ląduje smashowana wołowina, ser, sos mango-jalapeño i karmelizowana cebula. Do birrii będzie można dobrać bulion, a całość popić orchatą lub lemoniadą z guawy.

Kilka stoisk dalej zmienia się język, temperatura i zestaw przypraw. Casa de Dona Maria przywozi domową kuchnię brazylijską. Jest coxinha com catupiry, czyli charakterystyczna brazylijska przekąska z szarpanym kurczakiem i kremowym serkiem, są przekąski z manioku, kibi, esfiha, a na słodko brigadeiro z gorzkiej czekolady, kakao i mleka skondensowanego.

Autor: Archiwum prywatne

Coś zimnego na koniec. Albo na początek

Sierpniowe menu ma też mocną chłodniejszą stronę. Deli.naturalnie Kombucha przywiezie kombuchę kawową na ziarnach z Hondurasu, poziomkową, z kwiatem bzu oraz matchą, limonką i kiwi.

Matcha pojawi się zresztą w wielu wariantach. Od klasycznych latte po wersje z mango, truskawką, yuzu, lawendą czy brzoskwinią i jaśminem. Sora Fluffy Pancakes & Matcha Café dołoży do tego puszyste japońskie pancakes, a Petit by Herman serniki baskijskie z sosami.

Można więc skończyć weekend kubkiem zimnej matchy i kawałkiem sernika. Albo zacząć właśnie od tego. Na Gastro Miasto kolejność nigdy nie była szczególnie ważna. Najważniejszy jest apetyt i klimat.

Oto szczegółowy program muzyczny:

Piątek, 21 sierpnia

16:00–18:00 – Aphyria | Ciało DJ Academy

18:00–22:00 – House Mania: DJ Duch & Teskko | Recepcja & Friends

22:00–02:00 – Silent Disco

Sobota, 22 sierpnia

16:00–18:00 – Valeo | Ciało DJ Academy

18:00–21:00 – ADMA b2b Tadeone | Recepcja & Friends

21:00–22:00 – Kotyra | Recepcja & Friends

22:00–02:00 – Silent Disco

Niedziela, 23 sierpnia

12:00–15:00 – VADE! | Ciało DJ Academy

15:00–22:00 – Dejot b2b Giovanni C | Recepcja & Friends

Autor: Archiwum prywatne

Gastro Miasto Wrocław

Gastro Miasto odbędzie się w dniach 21–23 sierpnia 2026 roku na Bulwarze Xawerego Dunikowskiego. Przez cały weekend na odwiedzających będą czekały różnorodne kuchnie, wyjątkowe dania, muzyka i letnia atmosfera nad Odrą.

Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny!