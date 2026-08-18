Gastro Miasto wraca do Wrocławia! Bulwar Dunikowskiego zamieni się w kulinarną ucztę

Do Wrocławia wydarzenie wraca chwilę po udanym warszawskim debiucie na Placu Centralnym przy PKiN, który pokazał, że format Gastro Miasto dobrze przyjął się także w stolicy.
Pod koniec sierpnia Bulwar Dunikowskiego znów znajdzie swój niepowtarzalny rytm. Długie popołudnie nad Odrą, stoliki i leżaki pod drzewami, muzyka dobiegająca z amfiteatru, kieliszek wina albo zimny napój w dłoni i zapach kuchni, który zmienia się co kilka kroków. Raz masło i grillowane owoce morza, chwilę później czosnek, chilli i sezam, dalej mięso zdejmowane z ognia, topiony ser, świeże pieczywo.
Gastro Miasto wraca tu od 21 do 23 sierpnia. I tym razem warto patrzeć nie tylko na to, skąd pochodzi dana kuchnia, ale co konkretnie dzieje się na talerzu.
Zależy nam, żeby Gastro Miasto nie było zbiorem przypadkowych stoisk. Szukamy restauratorów i konceptów, które mają własny smak, pomysł i coś, dla czego naprawdę chce się przejść kawałek Bulwaru. W sierpniowym menu jest sporo takich rzeczy. Można zjeść bardzo klasycznie, ale można też spróbować dań, których na co dzień nie spotyka się co kilka ulic. I właśnie tę mieszankę lubię najbardziej: przychodzisz na godzinę, a trzy godziny później nadal siedzisz nad Odrą i zastanawiasz się, czego jeszcze spróbować – mówi Maciej Koła, twórca Gastro Miasto.
Morze, masło, ogień
Jednym z miejsc, przy których trudno będzie przejść obojętnie, będzie Flomarée by Flomaro. Tu owoce morza dostają formę daleką od przewidywalnego festiwalowego menu. Jest kraboburger z rémoulade i kompresowanym ogórkiem z koperkiem, ale też ostryga w tempurze z kremem z palonej kukurydzy, limonką i jalapeño. Do tego grillowany przegrzebek z beurre blanc i palonym porem.
Ogień pojawi się także w bardziej widowiskowej wersji. Grillove Fire Set łączy grillowane krewetki, małże i ananasa, a całość jest flambirowana alkoholem tuż przed podaniem.
Włoski kierunek bierze na siebie Mollinari - Pizza Pasta Spritz. Obok burgera z ośmiornicą i burgera z krewetkami pojawią się arrosticini, niewielkie włoskie szaszłyki grillowane nad ogniem.
W sierpniu na Gastro Miasto pojawi się także Wiktoria Nawara, zwyciężczyni 14. edycji „MasterChefa”, która przyjedzie do Wrocławia prosto z Włoch. Po programie wyjechała do Parmy, gdzie rozwija swoje umiejętności w ALMA, jednej z najbardziej znanych szkół kuchni włoskiej. Na Bulwarze Dunikowskiego przygotuje lasagne, więc będzie można spróbować włoskiego klasyka w wykonaniu osoby, która od miesięcy poznaje tę kuchnię u źródła.
Chilli, wonton i makaron, który gra pierwszą rolę
Azjatycka część Gastro Miasto od dawna jest jedną z najbardziej rozbudowanych, ale tym razem warto zatrzymać się przy Fajnej Czajnie by Dim Sum Garden.
Pierwszy powód to Jian Bing: chiński naleśnik z jajkiem, sosem w stylu chińskiego BBQ i chrupiącym wontonem, przygotowywany w wersji z kurczakiem albo boczniakiem.
Drugi to biang biang noodles. Świeży, szeroki makaron, sos syczuański, chilli, czosnek i szczypiorek. Dostępny bez mięsa lub z wołowiną. Tu nie potrzeba długiej listy dodatków. Makaron ma strukturę, sos ostrość, czosnek zostaje na podniebieniu. Konkret.
Japońskie inspiracje KOKU Sushi przybierają z kolei formę, która trochę bawi się tym, jak zwykle myślimy o sushi. Będą sushi burgery oraz sushi hot dogi, m.in. z krewetką w tempurze, pieczonym łososiem czy kurczakiem. Ryż zastępuje pieczywo, pojawiają się mango, teriyaki, kimchi, panko, jalapeño i chilli mayo.
Raclette w sierpniu? Jak najbardziej
Kiedy zapach topionego sera spotyka się ze świeżym pieczywem na zakwasie, pora roku przestaje mieć większe znaczenie. Flomaro przywozi raclette podawane właśnie na rzemieślniczym pieczywie, z dodatkami takimi jak porchetta, nduja czy pancetta.
Jest tu też propozycja dla tych, którzy wolą mięso w mniej oczywistym wydaniu: tatar z bavette, krokiet ze szpiku w panko, brioche i mayo chorizo. Kremowe, chrupiące, tłuste, pikantne.
Mięso w zdecydowanie amerykańskim wydaniu pokaże również Meatologia. W menu pojawia się Flooded New York: 200 gramów steku New York, sos Hudson i frytki z parmezanem.
Meksyk i Brazylia kilka kroków od Odry
W Vice Tacos można zacząć klasycznie od taco z wołowiną birria, kurczakiem Louisiana albo warzywnym Rajas, ale ciekawie robi się przy Smash Tacos. Na kukurydzianej tortilli ląduje smashowana wołowina, ser, sos mango-jalapeño i karmelizowana cebula. Do birrii będzie można dobrać bulion, a całość popić orchatą lub lemoniadą z guawy.
Kilka stoisk dalej zmienia się język, temperatura i zestaw przypraw. Casa de Dona Maria przywozi domową kuchnię brazylijską. Jest coxinha com catupiry, czyli charakterystyczna brazylijska przekąska z szarpanym kurczakiem i kremowym serkiem, są przekąski z manioku, kibi, esfiha, a na słodko brigadeiro z gorzkiej czekolady, kakao i mleka skondensowanego.
Coś zimnego na koniec. Albo na początek
Sierpniowe menu ma też mocną chłodniejszą stronę. Deli.naturalnie Kombucha przywiezie kombuchę kawową na ziarnach z Hondurasu, poziomkową, z kwiatem bzu oraz matchą, limonką i kiwi.
Matcha pojawi się zresztą w wielu wariantach. Od klasycznych latte po wersje z mango, truskawką, yuzu, lawendą czy brzoskwinią i jaśminem. Sora Fluffy Pancakes & Matcha Café dołoży do tego puszyste japońskie pancakes, a Petit by Herman serniki baskijskie z sosami.
Można więc skończyć weekend kubkiem zimnej matchy i kawałkiem sernika. Albo zacząć właśnie od tego. Na Gastro Miasto kolejność nigdy nie była szczególnie ważna. Najważniejszy jest apetyt i klimat.
Oto szczegółowy program muzyczny:
Piątek, 21 sierpnia
- 16:00–18:00 – Aphyria | Ciało DJ Academy
- 18:00–22:00 – House Mania: DJ Duch & Teskko | Recepcja & Friends
- 22:00–02:00 – Silent Disco
Sobota, 22 sierpnia
- 16:00–18:00 – Valeo | Ciało DJ Academy
- 18:00–21:00 – ADMA b2b Tadeone | Recepcja & Friends
- 21:00–22:00 – Kotyra | Recepcja & Friends
- 22:00–02:00 – Silent Disco
Niedziela, 23 sierpnia
- 12:00–15:00 – VADE! | Ciało DJ Academy
- 15:00–22:00 – Dejot b2b Giovanni C | Recepcja & Friends
Gastro Miasto Wrocław
Gastro Miasto odbędzie się w dniach 21–23 sierpnia 2026 roku na Bulwarze Xawerego Dunikowskiego. Przez cały weekend na odwiedzających będą czekały różnorodne kuchnie, wyjątkowe dania, muzyka i letnia atmosfera nad Odrą.
Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny!