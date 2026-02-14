Nocna akcja ratunkowa w Karkonoszach

Zima w Karkonoszach po raz kolejny pokazała swoje niebezpieczne oblicze. Ratownicy karkonoskiej grupy GOPR poinformowali o nocnej akcji ratunkowej, która zakończyła się szczęśliwie, ale mogła mieć tragiczny finał. Wszystko zaczęło się od wieczornego zgłoszenia od samotnego turysty. Mężczyzna, wędrując ze schroniska Odrodzenie w kierunku Słonecznika, w pewnym momencie całkowicie stracił orientację w terenie.

Sytuację komplikowały ekstremalne warunki pogodowe. Kompletna ciemność, porywisty wiatr, intensywne opady śniegu oraz gęsta mgła sprawiły, że precyzyjne ustalenie lokalizacji turysty było niezwykle trudne. Jak informuje GOPR Karkonosze, do akcji szybko ruszyło sześciu ratowników, którzy do poszukiwań wykorzystali dwa samochody terenowe oraz trzy quady.

Poszkodowanego udało się odnaleźć w rejonie Smogornii. Ratownicy natychmiast zabezpieczyli go termicznie i ewakuowali w bezpieczne miejsce do Spalonej Strażnicy. Cała operacja zakończyła się dopiero o godzinie 4:05 nad ranem.

GOPR przypomina: te zasady mogą uratować ci życie

Po zakończonej akcji ratownicy GOPR po raz kolejny apelują o rozwagę i odpowiednie przygotowanie do zimowych wędrówek. Podkreślają, że przestrzeganie kilku prostych zasad może znacząco zwiększyć bezpieczeństwo i skrócić czas dotarcia pomocy w kryzysowej sytuacji.

Zainstalowana aplikacja Ratunek i umiejętność jej obsługi znacząco skracają czas dotarcia pomocy

- podkreślają ratownicy.

Jednak technologia to nie wszystko. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie, o którym GOPR przypomina w swoim komunikacie.

"Zimowa wędrówka wymaga przygotowania - ciepła odzież na zmianę, odpowiednie wyposażenie (raczki na łatwe odcinki, raki w stromym i technicznym terenie), termos z gorącym napojem, zapasowe źródło światła i energii."

Goprowcy zwracają też uwagę na aspekt, o którym wielu turystów zapomina - obserwację otoczenia.

"Zapamiętuj szczegóły otoczenia - tabliczki, znaki, tyczki, charakterystyczne elementy terenu pomagają nam szybciej Cię odnaleźć."

- czytamy w komunikacie.