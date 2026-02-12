Nowe mieszkania we Wrocławiu! Spółdzielnia „Jedynka” rusza z Aleją Platanową 2

Nowa inwestycja powstaje w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas realizacji pierwszego etapu osiedla – Alei Platanowej, który znajduje się już na finiszu budowy. 16 grudnia 2025 roku Spółdzielnia rozpoczęła przekazywanie kluczy mieszkańcom, co potwierdza skuteczność przyjętego modelu finansowania i realizacji inwestycji.

Aleja Platanowa 2 kontynuuje ideę mieszkań dostępnych w ramach spółdzielni, co daje przyszłym właścicielom możliwość zamieszkania w nowoczesnym i dobrze zlokalizowanym osiedlu bez obciążenia kredytem hipotecznym. Spółdzielnia „Jedynka” zachęca zainteresowanych do wcześniejszego zgłoszenia chęci nabycia mieszkań, aby zapewnić sobie miejsce w nowym etapie inwestycji.

Jak działa model Alei Platanowej 2?

Inwestycja Aleja Platanowa 2 realizowana jest w formule społecznego budownictwa czynszowego. Oznacza to, że:

przyszły mieszkaniec nie zaciąga kredytu hipotecznego,

kredyt inwestycyjny bierze Spółdzielnia,

osoba zapisująca się na mieszkanie wnosi wkład własny w wysokości 29% wartości lokalu,

pozostała część wartości mieszkania spłacana jest w równych miesięcznych ratach.

W praktyce oznacza to, że mieszkaniec dochodzi do własności lokalu, spłacając jego rzeczywistą wartość, a nie cenę rynkową obciążoną dodatkowymi marżami.

i Autor: Aleja Platanowa 2 / Materiały prasowe

Dlaczego te mieszkania są tańsze?

Kluczową różnicą w porównaniu do rynku deweloperskiego jest sposób kalkulacji ceny mieszkania.

W Alei Platanowej 2:

nie występuje marża deweloperska,

wartość mieszkania obejmuje wyłącznie koszt budowy oraz koszt gruntu,

inwestycja finansowana jest kredytem z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na preferencyjnych warunkach,

oprocentowanie kredytu jest niższe i stabilniejsze niż w przypadku standardowych kredytów hipotecznych oferowanych osobom fizycznym.

Dzięki temu całkowity koszt dojścia do własności mieszkania jest istotnie niższy niż w przypadku zakupu lokalu na rynku komercyjnym.

Komfort, funkcjonalność i lokalizacja

Aleja Platanowa 2 powstaje w zachodniej części Wrocławia, w zielonej i spokojnej okolicy Leśnicy i Ratyń, z dobrym dostępem do infrastruktury miejskiej i komunikacji. Dodatkowo warto podkreślić, że w cenie mieszkania jest miejsce postojowe w garażu podziemnym.

W ramach inwestycji zaplanowano:

mieszkania o zróżnicowanych metrażach,

balkony lub ogródki przy każdym lokalu,

windy,

garaż podziemny,

rowerownie i wózkownie,

tereny zielone i plac zabaw.

Aktualna oferta mieszkań, wraz z wysokością wkładu własnego i statusem lokali, dostępna jest w publicznej tabeli mieszkań.

i Autor: Aleja Platanowa 2 / Materiały prasowe

Sprawdzony sposób, realna opcja na własne mieszkanie

Przekazanie kluczy do mieszkań w inwestycji Aleja Platanowa w grudniu 2025 roku pokazuje, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedynka” konsekwentnie i skutecznie realizuje swoje projekty mieszkaniowe od początku do końca.

Aleja Platanowa 2 to kolejna szansa dla osób, które marzą o własnym mieszkaniu, ale chcą uniknąć wieloletniego zadłużenia w formie kredytu hipotecznego oraz dodatkowych kosztów związanych z marżą deweloperską.

Więcej informacji na stronie internetowej: Aleja Platanowa 2

Artykuł sponsorowany