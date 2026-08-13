Wałbrzych przygotowuje się do wyjątkowego weekendu. W dniach 11-13 września odbędzie się kolejna edycja Dni Wałbrzycha, która w tym roku będzie miała szczególne znaczenie. Wydarzenie stanowi bowiem główny punkt obchodów 600-lecia miasta. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 12 sierpnia zaprezentowano program imprezy oraz listę artystów, którzy wystąpią przed publicznością.

Organizatorzy podkreślają, że tegoroczna odsłona została przygotowana z myślą o odbiorcach w każdym wieku. W programie znalazły się zarówno ikony polskiej sceny muzycznej, jak i przedstawiciele młodszego pokolenia oraz artyści związani z Wałbrzychem.

Muzyczne święto na 600-lecie Wałbrzycha

Jak zaznaczają przedstawiciele miasta, jubileusz wymagał odpowiedniej oprawy.

- Obchody 600-lecia Wałbrzycha to wydarzenie o bezprecedensowej skali, dlatego postawiliśmy na silny, wielopokoleniowy program. Udało nam się połączyć muzyczne legendy, nowoczesne brzmienia i naszą lokalną dumę w jedno spektakularne widowisko

- powiedziała Anna Elżbieciak-Stec, wiceprezydent miasta.

Właśnie dlatego line-up wydarzenia obejmuje artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne – od popu i rocka, przez hip-hop, aż po największe przeboje polskiej estrady.

Kto wystąpi podczas Dni Wałbrzycha 2026?

Jedną z największych gwiazd wydarzenia będzie Maryla Rodowicz, której przeboje od dekad gromadzą przed sceną kilka pokoleń słuchaczy. Publiczność zobaczy również Krzysztofa Zalewskiego, znanego z energetycznych koncertów i widowiskowych występów.

Nie zabraknie także mocnego akcentu dla fanów rapu. Na scenie pojawi się O.S.T.R., uznawany za jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiego hip-hopu. Wałbrzych reprezentować będzie natomiast Nullizmatyk, artysta wywodzący się z miasta i od lat związany z lokalną sceną muzyczną.

Program uzupełnią także Varius Manx z Kasią Stankiewicz, zespół LemON z Igorem Herbutem oraz Zalia, która należy dziś do grona najciekawszych młodych wokalistek polskiej sceny pop.

Organizatorzy stawiają na różnorodność

Twórcy wydarzenia przekonują, że celem było stworzenie programu atrakcyjnego dla całych rodzin.

- Tworząc ten program, zależało nam przede wszystkim na różnorodności i dobrej energii, która porwie całe rodziny. Połączyliśmy uwielbiane przez lata ikony polskiej sceny z artystami młodego pokolenia i silnym, lokalnym akcentem. Chcieliśmy, aby w tym wyjątkowym roku każdy znalazł tu coś dla siebie i poczuł, że to święto tworzymy razem. Wierzę, że przed nami niezapomniany weekend pełen wspaniałych, muzycznych emocji

- podsumowuje Marta Wróbel, wicedyrektor Starej Kopalni.

Radio Eska zapowiada atrakcje dla uczestników

Koncerty będą najważniejszym elementem wydarzenia, ale nie jedynym. Partnerzy przygotowują dodatkowe aktywności dla odwiedzających teren Starej Kopalni.

- Dni Wałbrzycha to dla nas zawsze wyjątkowy projekt, a w roku 600-lecia miasta podkręcamy tempo jeszcze bardziej. Przez cały weekend na terenie Starej Kopalni będzie stacjonował kultowy autobus Radia Eska. Przygotowaliśmy w nim specjalną strefę z DJ-em, konkursami i mnóstwem niespodzianek dla uczestników. O niesamowitą energię koncertową zadbają z kolei nasi prowadzący - dobrze znani słuchaczom m.in. Ola Kot czy Kamil Nosal. Gwarantujemy, że tej imprezy długo nie zapomnicie!

- zapowiada Łukasz Sarafin, dyrektor regionalny Radia Eska.

Nie tylko koncerty

Dni Wałbrzycha tradycyjnie będą okazją nie tylko do udziału w koncertach. Organizatorzy zapowiadają również strefę gastronomiczną oraz przestrzeń przygotowaną z myślą o rodzinach z dziećmi. Szczegółowy harmonogram występów oraz lista dodatkowych atrakcji mają zostać opublikowane w najbliższym czasie.

Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w drugi weekend września i ma być jednym z najważniejszych punktów obchodów 600-lecia Wałbrzycha. Partnerem medialnym imprezy jest Radio Eska, a partnerem strategicznym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.