Zaćmienie Słońca 12 sierpnia. Wrocław będzie miał dobry widok

Środa, 12 sierpnia 2026 roku, zapowiada się wyjątkowo dla miłośników astronomii. Wieczorem na niebie pojawi się częściowe zaćmienie Słońca. Choć z Polski nie zobaczymy całkowitego zasłonięcia tarczy, mieszkańcy zachodniej części kraju będą mogli obserwować znacznie głębszą fazę zjawiska niż osoby przebywające na wschodzie.

Wrocław znajduje się w bardzo interesującym miejscu na mapie obserwacyjnej. Według danych przytoczonych przez Karola Wójcickiego, autora kanału „Z głową w gwiazdach”, początek zaćmienia we Wrocławiu przypadnie około godziny 19:17. Maksymalna faza widoczna z miasta nastąpi około 20:09, natomiast zachód Słońca zaplanowany jest na około 20:19.

Oznacza to, że kulminacyjny moment zjawiska przypadnie zaledwie około 10 minut przed zachodem.

Warto znaleźć miejsce z otwartym horyzontem

Godzina zjawiska jest tutaj kluczowa. Słońce będzie już bardzo nisko, dlatego nawet niewielki budynek, drzewa czy inne przeszkody mogą zasłonić widok. Najlepiej wybrać więc lokalizację, z której dobrze widać północno-zachodnią część nieba. Rozległa przestrzeń, otwarty teren, okolice zbiornika wodnego czy niewielkie wzniesienie mogą okazać się znacznie lepszym wyborem niż miejsce otoczone wysoką zabudową.

W przypadku Wrocławia warto szczególnie zwrócić uwagę na zachodni horyzont. Sam fakt, że zjawisko będzie odbywało się nisko nad ziemią, może jednak stworzyć wyjątkowy efekt wizualny.

Karol Wójcicki zwraca uwagę na niezwykłość tegorocznego wydarzenia:

"Minął nieco ponad rok od ostatniego częściowego zaćmienia Słońca w Polsce, ale aż od 27 lat (11 sierpnia 1999) nie mieliśmy zaćmienia tak głębokiego, jak to, które wydarzy się w najbliższą środę."

To właśnie rok 1999 jest ważnym punktem odniesienia. Nadchodzące zjawisko będzie związane z całkowitym zaćmieniem przebiegającym przez część Europy, podczas gdy w Polsce zobaczymy jedynie jego częściową fazę.

"Nadciągające zaćmienie Słońca będzie - podobnie jak zaćmienie z 1999 roku - będzie wynikiem przebiegającego przez kontynentalną część Europy zaćmienia całkowitego. Cień Księżyca pomknie przez Islandię, Atlantyk i Hiszpanię - z tego powodu u nas zjawisko będzie miało charakter wyłącznie częściowy, ale za to bardzo spektakularny!"

- wyjaśnia popularyzator astronomii.

Na Pomorzu maksimum nastąpi później, natomiast w południowo-wschodniej Polsce Słońce może zajść zanim osiągnięta zostanie maksymalna faza. Zasięg zjawiska będzie więc mocno zależny od lokalizacji. Im dalej na zachód, tym większa część słonecznej tarczy zostanie przesłonięta.

"Przemieszczający się po niebie Księżyc przysłoni do 85% tarczy Słońca na zachodzie kraju, ok. 79% w Warszawie, a im dalej na południowy wschód, tym mniej - tam Słońce zdąży zajść przed maksymalną fazą."

- opisuje Karol Wójcicki.

Właśnie dlatego zachodnia Polska jest jednym z najlepszych obszarów do obserwowania wydarzenia.

Zaćmienie Słońca. Pod żadnym pozorem nie patrz bezpośrednio

Efektowne zjawisko nie oznacza, że można bezpiecznie obserwować Słońce bez zabezpieczenia. Wręcz przeciwnie. W Polsce tarcza nie zostanie całkowicie zakryta, dlatego przez cały czas trwania zaćmienia konieczne jest stosowanie odpowiedniej ochrony wzroku.

Karol Wójcicki ostrzega:

"UWAGA: Z Polski Słońce NIE zostanie zasłonięte w całości, więc oczy trzeba chronić przez cały czas trwania zjawiska - nie ma tu ani sekundy, kiedy można w pełni bezpiecznie spojrzeć „gołym okiem""

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem są certyfikowane okulary przeznaczone do obserwacji zaćmień. Można również używać odpowiedniej folii słonecznej, zamontowanej na właściwej stronie teleskopu, lornetki czy obiektywu. Nie wszystkie popularne sposoby obserwacji są bezpieczne. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie zapewniają ochrony wymaganej podczas patrzenia na Słońce.

Nie wolno również stosować przypadkowych materiałów.

- Najlepiej wybrać się w zachodnią część Polski, odnaleźć miejsce, z którego zachodni horyzont nie będzie przesłonięty drzewami, blokami lub górami. Zabrać ze sobą specjalne okulary lub wykorzystać metodę projekcji. Pod żadnym pozorem nie wolno patrzyć bezpośrednio na Słońce, ani „gołym okiem”, ani przez lornetkę, teleskop czy inny instrument optyczny bez odpowiedniego filtra słonecznego. Nieprawidłowa obserwacja może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku

- informuje Polska Agencja Kosmiczna.

Wrocław 12 sierpnia 2026. Najważniejsze godziny