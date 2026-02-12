Dostali 300 tysięcy na remont! Perła Dolnego Śląska odzyska dawny blask

Chodzi oczywiście o Zamek Książ w Wałbrzychu! Jedna z największych atrakcji Dolnego Śląska ma powody do świętowania. Obiekt otrzymał pokaźne wsparcie finansowe, które pozwoli na renowację jego historycznej części.
"Z radością informujemy, że rozpoczynamy projekt remontu i konserwacji najstarszej części zewnętrznych murów Zamku Książ, zlokalizowanego od strony południowo-wschodniej kompleksu."
- przekazali przedstawiciele Zamku Książ.
Pieniądze na ten cel pochodzą z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - "Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 300 tysięcy zł ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Ochrona Zabytków”." - przekazano.
Dlaczego ten fragment murów jest tak ważny?
Prace obejmą niemal 100-metrowy odcinek murów, który kryje w sobie prawdziwe historyczne skarby. To właśnie tam znajdują się pozostałości po najstarszych fortyfikacjach zamkowych.
"Odcinek „F” ma ok. 98 metrów długości i obejmuje charakterystyczny, zaokrąglony wykusz. U jego podstaw znajdują się relikty murów obronnych z końca XV wieku – to najstarsza zachowana część murów zamkowych."
- czytamy w komunikacie Zamku Książ.
Choć fundamenty pamiętają XV wiek, obecny wygląd mur zawdzięcza wielkiej przebudowie z początku XX wieku, którą zlecił książę Hans Heinrich XV von Hochberg-Pless.
"Mur w obecnym wyglądzie powstał w ramach wielkiej przebudowy Książa zainicjowanej przez księcia Hansa Heinricha XV von Hochberg-Pless w latach 1918-1920. Przeprowadzono ją w miejscu zachowanych, jako relikty, fragmentów murów obronnych z przełomu XV i XVI w."
- czytamy na portalu propertydesign.pl
Co dokładnie zostanie zrobione?
Planowane prace są kompleksowe i mają na celu zarówno wzmocnienie konstrukcji, jak i przywrócenie jej dawnego wyglądu, z poszanowaniem dla oryginalnej materii.
Projekt obejmuje m.in.:
- wzmocnienie i stabilizację konstrukcji murów,
- konserwację kamienia i spoin,
- zabezpieczenie i przemurowanie kamiennego wykusza,
- przywrócenie walorów estetycznych przy zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej.
Renowacja ma podwójne znaczenie. Z jednej strony chodzi o ochronę bezcennego dziedzictwa kulturowego, a z drugiej o bezpieczeństwo zwiedzających, którzy tłumnie odwiedzają to miejsce.
Obiekt o burzliwej historii
Historia tego miejsca sięga XIII wieku i jest nierozerwalnie związana z losami regionu.
"Pierwsza pisemna wzmianka o dzisiejszym Zamku Książ pochodzi z 1288 r. Początkowo był jednym z wielu zamków obronnych księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego. Obiekt miał ważne znaczenie strategiczne." - przypomina propertydesign.pl
Po tragicznych zniszczeniach wojennych, zabytek przez lata był poddawany pracom zabezpieczającym i remontowym, aby dziś mógł cieszyć oczy turystów z całego świata.
"Po doprowadzeniu do kompletnej ruiny w trakcie II wojny światowej, w latach 1956-62 Książ został zabezpieczony przez wrocławskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Kompleksowe prace remontowe rozpoczęły się w 1974 roku, a w 1991 roku właścicielem obiektu została gmina Wałbrzych." - dodano na portalu projektów architektonicznych.