Międzygórze od lat zachwyca turystów, ale zimą nabiera wyjątkowego uroku. Śnieg podkreśla alpejską architekturę, a górska sceneria sprawia, że miejscowość wygląda jak wyjęta z baśni. Nic dziwnego, że bywa określana mianem „Alpejskiej perły” ukrytej na Dolnym Śląsku.

To właśnie tu, zamiast zatłoczonych kurortów, można znaleźć ciszę, spokój i krajobrazy, które zapierają dech w piersiach.

Najbardziej alpejski zakątek Dolnego Śląska

To, co wyróżnia Międzygórze, to unikalna, drewniana architektura w stylu tyrolskim. Zabytkowe wille z rzeźbionymi balustradami i charakterystycznymi krużgankami sprawiają wrażenie, jakbyśmy przenieśli się do alpejskiego kurortu. To zasługa rzemieślników sprowadzonych tu dawniej z Tyrolu. Efekty ich pracy, widoczne do dziś, w połączeniu ze śniegiem i wieczornym oświetleniem tworzą niepowtarzalny klimat. Potwierdzają to sami turyści.

- Światła, śnieg i wieczór robią tu świetną atmosferę - Międzygórze ma w sobie coś magicznego, zwłaszcza zimą

- komentuje jeden z internautów pod postem fotografa Pawła Uchorczaka.

Najpiękniejsze miejsca Międzygórza pod śniegiem

Międzygórze to nie tylko piękne domy. Miejscowość zasłynęła wśród turystów dzięki księżniczce Mariannie Orańskiej, która udostępniła do zwiedzania m.in. Wodospad Wilczki. Dziś to jedna z głównych atrakcji regionu. Zimą zamarzająca kaskada tworzy lodowe rzeźby, a spacer po okolicznych alejkach i mostkach to czysta przyjemność.

Będąc na miejscu, warto również zobaczyć:

Drewniany kościół św. Józefa Oblubieńca – jedna z czterech takich zabytkowych świątyń na Dolnym Śląsku.

Budynek "Gigant" – największy drewniany budynek sanatoryjny w tej części Sudetów.

Ogród Bajek i Zaporę Wodną Międzygórze.

W niewielkiej odległości od wsi znajdują się też słynna Jaskinia Niedźwiedzia oraz nieczynna kopalnia uranu w Kletnie, którą można zwiedzać.

Idealna baza wypadowa

Dla miłośników górskich wędrówek Międzygórze jest idealną bazą wypadową. To stąd prowadzi jeden z najpopularniejszych szlaków na Śnieżnik – najwyższy szczyt w polskiej części Sudetów Wschodnich. Trasa o długości około 6,5 km zajmuje mniej więcej 2,5 godziny. Po drodze mija się schronisko PTTK, a z samego szlaku roztaczają się rewelacyjne widoki. Wisienką na torcie jest nowa, 34-metrowa wieża widokowa na szczycie.

Międzygórze chwalą turyści. "Piękne szlaki prowadzące przez lasy, góry i ciszę"

Urok Międzygórza doceniają zarówno mieszkańcy, jak i turyści, którzy chętnie dzielą się swoimi wrażeniami.

Tym razem większa galeria z wieczornego spaceru po zaśnieżonym mieście - nie wiem jak Was ale mnie zauroczyło - napisał fotograf Paweł Uchorczak.

Wtórują mu internauci, którzy w komentarzach podkreślają wyjątkowość tego miejsca:

"Cudowne widoki, które zapierają dech w piersiach, piękne szlaki prowadzące przez lasy, góry i ciszę"

Trudno się z tym nie zgodzić. Międzygórze to idealne miejsce, by naładować baterie i odkryć zimową magię Sudetów.