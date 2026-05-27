30 lat Kopalni Złota w Złotym Stoku!

Historia tego miejsca jest znacznie dłuższa niż trzy dekady turystycznej działalności. Złoty Stok od wieków był związany z górnictwem, a po zakończeniu eksploatacji udało się nadać podziemiom zupełnie nowe życie. W 1996 roku część obiektu udostępniono zwiedzającym, rozpoczynając etap, który z czasem przekształcił kopalnię w atrakcję turystyczną.

Dziś Kopalnia stoi na mocnych, rodzinnych fundamentach. Właścicielką jest Elżbieta Szumska, która prowadzi ją wraz z rodziną, wkładając w jej rozwój ogromne zaangażowanie. Z roku na rok liczba odwiedzających rośnie, a firma należy do największych pracodawców w regionie. W ubiegłym roku kopalnię odwiedziło blisko 300 tysięcy osób.

Obecnie odwiedzający mogą skorzystać z kilku atrakcji, m.in. podziemnej trasy z przewodnikiem, wizyty w Średniowiecznej Osadzie Górniczej czy wejścia do Sztolni Ochrowej. Oferta jest stale rozwijana, dzięki czemu kopalnia łączy funkcję zabytku, miejsca edukacji i rodzinnej rozrywki.

Na uroczystość 30-lecia zostali zaproszeni najbardziej zasłużeni dla jej rozwoju goście. Wśród nich znaleźli się min.: pierwszy prezes kopalni - Ryszard Plantos, a także trzej pierwsi udziałowcy – Andrzej Gustaw, Krzysztof Aksamit oraz Zbigniew Czajkowski. Obecni byli również obecna burmistrz miasta Złoty Stok: Grażyna Orczyk oraz były burmistrz Złotego Stoku w czasach rozwoju kopalni - Wiktor Lubieniecki.

Przybyli również przedstawiciele instytucji aktywnie wspierających działalność Kopalni: Bartłomiej Kubicz- Dyrektor Departamentu Gospodarki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Dolny Śląsk oraz Jakub Feiga – Dyrektor Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Jubileusz jest więc nie tylko okazją do wspomnień, ale też dowodem na to, że dobrze wykorzystane dziedzictwo przemysłowe może stać się turystycznym sukcesem dla całego regionu. Kopalnia Złota w Złotym Stoku to dziś przykład miejsca, które połączyło historię, lokalną tożsamość i atrakcyjną ofertę dla zwiedzających.