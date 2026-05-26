We Wrocławiu zawyją się syreny. Na ulice wyruszą służby ratunkowe

Urząd miejski tłumaczy, dlaczego w mieście wyją syreny

Wrocławianie muszą przygotować się na widok wzmożonych patroli policyjnych, wozów strażackich oraz ambulansów w środę, 27 maja. Zwiększona obecność służb wynika z kompleksowych manewrów w ramach inicjatywy „Bezpieczny Wrocław”. Działania operacyjne będą realizowane przede wszystkim na terenie osiedla Nadodrze i potrwają w godzinach porannych, od 8:30 do 13:00.

Test systemu ostrzegania. Sygnały dźwiękowe w całym Wrocławiu

Najbardziej zauważalnym sygnałem prowadzonych działań będzie uruchomienie miejskiego systemu ostrzegania. Dźwięk syren będzie słyszalny na obszarze całego miasta pomiędzy godziną 9:00 a 9:30. Wrocławski magistrat stanowczo podkreśla, że emitowane sygnały to wyłącznie zaplanowany test infrastruktury.

„W ramach ćwiczeń, wyłącznie w godz. 9:00–9:30, na terenie całego Wrocławia uruchomione zostaną syreny alarmowe. W tym czasie będziemy sprawdzać słyszalność miejskiego systemu alarmowania”

- poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Przedstawiciele urzędu zachęcają wrocławian do informowania o lokalizacjach, gdzie sygnały ostrzegawcze nie były słyszalne.

„Jeśli w tym przedziale czasowym syreny nie będą słyszalne w Państwa okolicy, prosimy o przesłanie informacji na adres: [email protected]”

- napisano w oficjalnym komunikacie.

Manewry skupią się na Dworcu Nadodrze i przyległych obszarach

Aktywność służb będzie szczególnie widoczna w rejonie Dworca PKP Nadodrze, Parku Staszica oraz na ulicy Łowieckiej. Działaniami objęte zostaną również wytypowane urzędy oraz placówki szkolne.

Zgodnie z przyjętym planem, o godzinie 9:05 rozpocznie się symulacja zabezpieczenia osób przebywających na terenie stacji kolejowej. Podróżni będą kierowani do specjalnie wyznaczonego, tymczasowego miejsca schronienia zlokalizowanego w przejściu podziemnym pod peronami.

Następnie, w okolicach godziny 9:20, przewidziano formalne odwołanie stanu alarmowego dla obszaru Nadodrza.

Urzędnicy proszą wrocławian o zachowanie spokoju

W organizowanych ćwiczeniach wezmą udział jednostki ratownicze, formacje mundurowe oraz miejskie służby, wspierane przez wolontariuszy odgrywających rolę pozorantów. Mieszkańcy mogą być świadkami symulowanych akcji ratunkowych w miejscach publicznych oraz obserwować funkcjonowanie punktów ewakuacyjnych.

- Ćwiczenia mają charakter szkoleniowy. Prosimy o zachowanie spokoju, stosowanie się do poleceń służb oraz niezakłócanie przebiegu działań

- informują przedstawiciele magistratu.

Komunikaty dotyczące zaplanowanych manewrów będą rozpowszechniane również poprzez alerty RCB oraz system powiadomień w aplikacji Nasz Wrocław.