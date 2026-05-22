Dni Obornik Śląskich 2026: Agnieszka Chylińska, Dżem, Bryska! To będzie impreza roku

Oborniki Śląskie: zielone serce Dolnego Śląska zaprasza na imprezę roku!

Oborniki Śląskie to perła Dolnego Śląska, oddalona zaledwie o pół godziny drogi pociągiem od Wrocławia. Od lat miasto zachwyca swoim spokojem, wszechobecną zielenią i unikatowym mikroklimatem, co przyniosło mu przydomek „zielonego serca Dolnego Śląska”.

Rozległe lasy sosnowe, malownicze trasy idealne do spacerów i rowerowych wycieczek, a także bogata uzdrowiskowa historia sięgająca XIX wieku, czynią z tego miejsca oazę spokoju i relaksu. To właśnie tutaj można odetchnąć pełną piersią i uciec od zgiełku metropolii. Miasto kusi również klimatyczną architekturą dawnych willi i pensjonatów, które stanowią żywe świadectwo jego uzdrowiskowej przeszłości.

Wśród zieleni kryją się zabytkowe obiekty, miejsca pamięci i przestrzenie sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi. Oborniki Śląskie to idealne połączenie natury, historii i nowoczesności, a nadchodzące Dni Obornik Śląskich to doskonała okazja, by poczuć jego wyjątkowy charakter.

Koncerty i rodzinna zabawa

XVIII Dni Obornik Śląskich to bez wątpienia największe wydarzenie w rocznym kalendarzu miasta i fantastyczna sposobność, by doświadczyć jego niepowtarzalnej atmosfery. Jak informują organizatorzy, tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 30 i 31 maja 2026 roku na Placu Targowym „Mój Rynek” przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Obornikach Śląskich. Po ogromnym sukcesie poprzedniej edycji, która zgromadziła tysiące uczestników, ponownie przygotowano program pełen muzyki, atrakcji i rodzinnej zabawy.

Uroczyste otwarcie nastąpi w sobotę, 30 maja, o godzinie 16:00, poprzedzone barwną paradą, która wyruszy spod budynku Gminy. Przez dwa dni na głównej scenie rozbrzmiewać będą utwory największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wśród nich znajdą się niezapomniana Agnieszka Chylińska, legendarny zespół Dżem, energetyczna Bryska, a także popularne Małe TGD, MIÜ, Sound Clash i Sobie a Muzom. To prawdziwa gratka dla fanów różnorodnych gatunków muzycznych.

Będzie się działo! Mnóstwo wydarzeń i atrakcje Radia Eska

Poza spektakularnymi koncertami, na uczestników czekać będzie całe mnóstwo dodatkowych atrakcji. Strefa gastronomiczna z rozmaitymi food truckami zaspokoi nawet najbardziej wyrafinowane podniebienia, a Radio Eska zapewni dodatkowe rozrywki. Dla najmłodszych przygotowano dmuchańce i wesołe miasteczko, gwarantujące niezapomnianą rodzinną zabawę. Nie zabraknie również imprez towarzyszących, które urozmaicą weekend. W niedzielę odbędzie się emocjonujący rodzinny rajd rowerowy „SP2” oraz pełne niespodzianek obchody Dnia Dziecka.

Jednak jedna akcja budzi największe emocje. Mowa o inicjatywie charytatywnej „Barber dla Bartka i Jaśka”. Każdy chętny będzie mógł skorzystać z profesjonalnych usług barberskich w zamian za wsparcie zbiórki do puszki. Punktem kulminacyjnym tej akcji będzie oficjalne zgolenie brody Zastępcy Burmistrza Huberta Oziminy w namiocie barbera!

Kulturalne Oborniki Śląskie zapraszają na swoje stoisko, gdzie znajdziecie punkt informacyjny z nadchodzącymi wydarzeniami, koncertami, warsztatami.Będzie też strefa dla dzieci, tatuaże, warkoczyki! Na niedzielę zaplanowano warsztaty rysunkowe i animacje dla najmłodszych.

Natomiast stoisko Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich "Sport jest Naszą Pasją" zaprasza wszystkich mieszkańców i sympatyków na:

pyszną lemoniadę

świeżo wyciskane soki

koło fortuny z nagrodami

strefę relaksu

strefę rekreacyjno-sportową dla dzieci i młodzieży

Dni Obornik Śląskich to wydarzenie, które doskonale łączy pokolenia, integruje lokalną społeczność i tworzy niezapomniane wspomnienia. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich do wspólnego świętowania w tym wyjątkowym miejscu na Dolnym Śląsku.

Grand Prix Oborniki Śląskie Turniej Szachowy

To jednak nie koniec! W sobotę 30 maja odbędzie się Grand Prix Oborniki Śląskie Turniej Szachowy. Zawodnicy powalczą o miano Mistrza Gminy Oborniki Śląskie w Szachach Szybkich w kategoriach:

Open

U10

U14

U18

60+

Mistrzostwa odbędą się w Hali OSiR o godz. 10.00.

XIV Dolnośląski Turniej Brydża Seniorów

Natomiast w sobotę i niedzielę (30-31 maja) w Hali OSiR odbędzie się XIV Dolnośląski Turniej Brydża Seniorów. Turniej rozpocznie się w sobotę, 30 maja o godz. 11.00, natomiast rejestrację uczestników zaplanowano od godz. 10.00. Na turniej zapraszają Zarząd i Sekcja Brydżowa Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ATENA.