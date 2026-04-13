26-latek zastrzelony na osiedlu. Sąd zdecydował o losie podejrzanego

Dwa miesiące w celi dla Borysa B.

Agnieszka Połyniak, pełniąca funkcję rzeczniczki Sądu Okręgowego w Świdnicy, poinformowała, że wymiar sprawiedliwości zgodził się z argumentacją prokuratury dotyczącą konieczności izolacji podejrzanego.

– Sąd zdecydował o areszcie wskazując na obawę matactwa i grożącą podejrzanemu wysoką karę – przekazała Połyniak.

Zatrzymany Borys B. odrzuca oskarżenia o celowe pozbawienie życia. Z jego wyjaśnień wynika, że użył broni w odpowiedzi na atak ze strony trzech agresywnych napastników.

Tragiczny finał spotkania z pijanymi mężczyznami

Do krwawych wydarzeń doszło w piątkowy wieczór. Z ustaleń śledczych wynika, że nietrzeźwe trio grasowało po osiedlu w Bystrzycy Kłodzkiej, zaczepiając przypadkowe osoby.

– Byli dość agresywni. Spotkali mężczyznę, który spacerował z psem i doszło między nimi do awantury, ale się rozstali – relacjonował prok. Mariusz Pindera.

Podejrzany odprowadził czworonoga do mieszkania, wziął legalnie posiadaną broń automatyczną i wrócił w to samo miejsce. Ponownie spotkał wspomnianą grupę.

Śledczy ustalili, że najpierw padł strzał ostrzegawczy, a kolejne kule trafiły 26-latka, zabijając go na miejscu. Towarzysze ofiary ratowali się ucieczką, a po wytrzeźwieniu zjawili się na komendzie w charakterze świadków.

Spakowany do drogi instruktor strzelectwa

Początkowe doniesienia sugerowały, że Borys B. dobrowolnie oddał się w ręce stróżów prawa. Prokuratura wyjaśnia jednak, że ostatecznie skontaktował się telefonicznie ze znajomym policjantem.

– Gdy policja udała się do jego mieszkania, zatrzymała go na klatce schodowej. Miał przy sobie większą sumę pieniędzy, spakowane rzeczy osobiste oraz paszport – przekazał prok. Pindera.

Zatrzymany to instruktor strzelectwa, który miał pełne prawo do posiadania użytej broni.

Środowisko broni Borysa B.

Nie brakuje osób stojących murem za aresztowanym mężczyzną. W wypowiedzi dla Radia ESKA jeden z przedstawicieli środowiska strzeleckiego nakreślił zupełnie inny obraz sytuacji.

– Sytuacja jest absolutnie klarowna. Trójka napastników wywodziła się ze środowiska przestępczego. Terroryzowali miejscowość. Chłopak został napadnięty, oddał strzał ostrzegawczy, potem działał w obronie koniecznej – mówi rozmówca.

Rozmówca Radia ESKA podkreśla niewinność podejrzanego i wskazuje na zagrożenie ze strony agresorów.

– On się bronił, on jest niewinny. Tamci go zaatakowali. Chodzą, a ci, co zaatakowali, są zagrożeniem dla nas wszystkich – dodaje.

Zdaniem tej osoby, postawienie zarzutu morderstwa mija się z celem i zasługuje na miano skandalu.

– Uważam, że powinien co najwyżej odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci. Zawsze oddanie strzału ostrzegawczego w powietrze studzi emocje. Każdy normalny człowiek, gdy widzi broń palną, trzeźwieje. Tych trzech panów zareagowało agresją – podkreśla rozmówca ESKI.

Choć podejrzany upiera się przy wersji o obronie koniecznej, prokuratura zwraca uwagę, że powrót na miejsce konfliktu ze śmiercionośnym narzędziem osłabia wiarygodność tej linii obrony.

Trwa badanie okoliczności strzelaniny w Bystrzycy

Organy ścigania nie ustają w pracy, przesłuchując kolejne osoby i weryfikując zapisy z kamer. Najważniejszym zadaniem śledczych jest ocena, czy oskarżony działał w ramach obrony koniecznej, czy też mamy do czynienia z wyrachowanym morderstwem.

22

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie