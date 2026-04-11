Młody mężczyzna zginął podczas strzelanimy na osiedlu. Zatrzymano jedną osobę. Sprawców mogło być więcej

Śmiertelne strzały na osiedlu w Bystrzycy Kłodzkiej

Do tragicznego w skutkach incydentu doszło około godziny 22:30 na osiedlu Szkolnym. Jak podaje RMF FM, zginął młody mężczyzna, który został trafiony pociskami z broni palnej. Mundurowi błyskawicznie zabezpieczyli teren i przystąpili do pierwszych czynności śledczych.

Z relacji okolicznych mieszkańców, do których dotarły lokalne serwisy informacyjne, wynika jednoznacznie, że tamtego wieczoru usłyszano łącznie sześć huków przypominających wystrzały z broni. Obserwatorzy tragedii sugerują również, że w bezpośrednim ataku uczestniczyło przypuszczalnie nawet trzech uzbrojonych agresorów.

Zatrzymany po morderstwie w Bystrzycy. Trwa obława na resztę grupy

Komisarz Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji przekazał informację o ujęciu domniemanego sprawcy.

- Osoba, która miała oddać strzały w trakcie zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniósł młody mężczyzna, została zatrzymana przez policjantów z Bystrzycy Kłodzkiej - poinformował policjant w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Obecnie miejsce, w którym doszło do zbrodni jest drobiazgowo badane przez policyjnych techników kryminalistyki, których zadaniem jest zebranie śladów oraz dokładna rekonstrukcja piątkowej nocy.

Fakt donosi z kolei o nieoficjalnych informacjach, według których w zbrojnym starciu wzięły udział łącznie cztery osoby. Taki rozwój wypadków pozwala przypuszczać, że pozostali uczestnicy skutecznie oddalili się z miejsca zdarzenia i wciąż ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusze przeczesują okoliczny teren w ramach szeroko zakrojonych poszukiwań.

Dlaczego doszło do strzelaniny? Śledczy szukają motywu

Powody krwawej konfrontacji wciąż pozostają owiane tajemnicą. Pracujący nad sprawą kryminalni weryfikują ewentualne powiązania pomiędzy ofiarą a grupą napastników, próbując ustalić wcześniejsze znajomości obu stron. Gromadzony na miejscu spory materiał dowodowy ma posłużyć jako klucz do ostatecznego odtworzenia mechanizmu tego zdarzenia.

Dalsze śledztwo prokuratury. Analiza scenariuszy

Całe postępowanie toczy się pod ścisłym nadzorem miejscowej prokuratury. Organy ścigania na bieżąco analizują pełen wachlarz hipotez kryminalnych. Wśród branych pod uwagę wątków pojawiają się zarówno kryminalne rozliczenia, jak i prywatne konflikty, a nawet nagła, niespodziewana i tragiczna eskalacja zupełnie przypadkowej kłótni.

