Innowacyjne studia na Dolnym Śląsku. Politechnika kształci inżynierów do sanatoriów

Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem na Politechnice Wrocławskiej

Wrocławska uczelnia rusza z unikalnym programem nauczania obejmującym ochronę środowiska oraz funkcjonowanie kurortów. Przyszli studenci zdobędą wiedzę do kierowania skomplikowanymi obiektami rekreacyjnymi, a zwłaszcza popularnymi termami czy rozbudowanymi strefami relaksu. Jest to absolutnie pierwsza taka inicjatywa edukacyjna w naszym kraju.

Proces rekrutacyjny na kierunek o nazwie zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem rozpocznie się 1 czerwca. Nauka w placówce zlokalizowanej na terenie Jeleniej Góry potrwa równe siedem semestrów. Władze uczelni przygotowały dla chętnych dokładnie 45 indeksów.

To jedyna taka oferta edukacyjna w skali całego kraju. Obejmuje nie tylko tradycyjne uzdrowiska, ale również pływalnie, aquaparki, termy, obiekty SPA, sanatoryjne, odnowy biologicznej i regeneracji powysiłkowej sportowców, które cieszą się ogromną popularnością. Za komfortem kuracjuszy i klientów komercyjnych stoi rozbudowana infrastruktura techniczna ukryta w podbaseniach, ujęciach wody i pomieszczeniach technicznych, która wymaga profesjonalnego zaprojektowania, utrzymania i ciągłej modernizacji – mówiła dr hab. inż. Edyta Dudkiewicz, prof. uczelni z Wydziału Inżynierii Środowiska, członkini komisji programowej kierunku.

Praktyczna nauka inżynierska pod kątem technologii geotermalnych

Oferta akademicka pasuje idealnie dla absolwentów liceów oraz techników. Uczelnia stawia zdecydowany nacisk na przydatne na rynku pracy kompetencje praktyczne. Studenci zmierzą się z autentycznymi wyzwaniami zgłaszanymi przez lokalnych przedsiębiorców, natomiast uwieńczeniem ich edukacji będzie stworzenie zespołowego projektu inżynierskiego zamiast tradycyjnej obrony pracy dyplomowej.

Program nauczania uwzględnia szerokie omówienie kwestii związanych ze zwalczaniem zanieczyszczeń powietrza w miastach o statusie kurortów oraz pozyskiwaniem energii geotermalnej. Młodzi ludzie dowiedzą się o sposobach optymalnego wykorzystania gorących źródeł, które można z powodzeniem stosować do ekologicznego ogrzewania wielu okolicznych budowli.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nadmorskie uzdrowisko czeka na kuracjuszy. Przed znanym sanatorium pustki

44

Gdzie znajdą pracę absolwenci nowego kierunku uczelni z Wrocławia?

Twórcy nowego profilu przekonują o stałym wzroście zapotrzebowania na wykwalifikowane kadry w tej konkretnej branży. Świeżo upieczeni inżynierowie bez trudu zasilą szeregi pracowników ośrodków sanatoryjnych, parków wodnych oraz ekskluzywnych hoteli. Miejskie spółki komunalne i firmy odnawialnych źródeł energii równie chętnie zatrudnią tegorocznych absolwentów w swoich strukturach.

Nowoczesne hotele SPA i aquaparki, których w regionie Jeleniej Góry mamy coraz więcej, potrzebują specjalistów do utrzymywania i rozwoju technologii basenowych i rekreacyjnych, geotermalnych i energii odnawialnej. Podobnie jak gminy, przygotowujące plany adaptacji do zmian klimatu, plany rozwoju energetycznego, dokumentację środowiskową czy operaty uzdrowiskowe, które muszą być odnawiane co dziesięć lat - podkreślał Dr inż. Paweł Maślak, dyrektor Filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze.