Do zdarzenia kryminalnego z udziałem nieletniego doszło w piątek, 27 listopada, w Twardogórze na Dolnym Śląsku. Jak przekazują służby, ofiarą napaści padła matka 14-letniego sprawcy.

Atak w Twardogórze. Prokuratura podaje szczegóły

Informacje o przebiegu zajścia przekazała Polskiej Agencji Prasowej Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Nastolatek zaatakował swoją matkę przy użyciu noża. Funkcjonariusze policji zatrzymali już chłopca, co w rozmowie z PAP potwierdził rzecznik prokuratury.

„14-letni sprawca zaatakował nożem swoją matkę, zadał jej trzy ciosy. Został zatrzymany przez policję i o jego losie będzie teraz ze względu na jego wiek decydował sąd rodzinny”

- powiedział prokurator Jakub Dłubacz.

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Ranna kobieta od razu znalazła się pod opieką lekarzy. Z ustaleń Polskiej Agencji Prasowej w Prokuraturze Rejonowej w Oleśnicy wynika, że życiu poszkodowanej nie zagraża niebezpieczeństwo.

„Kobieta była przytomna, gdy trafiła do szpitala. Jej stan nie zagrażał życiu, ale nie jest jasne, czy będzie mogła złożyć zeznania”

- przekazali śledczy.

Z uwagi na wiek chłopca procedura w jego sprawie przebiega inaczej niż wobec dorosłych. Przyszłość 14-latka leży teraz w rękach sądu rodzinnego, który rozstrzygnie o zastosowaniu ewentualnych środków wychowawczych albo poprawczych.