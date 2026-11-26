Rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska w czwartek, 26 listopada, poinformowała o nowym etapie sprawy wrześniowej tragedii w powiecie bolesławieckim. Obok postępowania przeciwko sprawcy zabójstwa sierżanta Natana Sieronia śledczy przeanalizują również działania funkcjonariuszy oraz kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, którzy brali udział w interwencji w Kraśniku Górnym.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze wszczyna nowe śledztwo. Chodzi o policjantów z KPP w Bolesławcu

Decyzję o uruchomieniu osobnego postępowania podjęto dzień wcześniej, o czym poinformowała rzecznik jeleniogórskiej prokuratury.

25 listopada 2026 roku, w Wydziale 1 Śledztw Prokuratury Okręgowej wszczęto z urzędu śledztwo dotyczące możliwości niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Postępowanie dotyczy czynności służbowych przygotowywanych i przeprowadzonych 24 września 2026 roku, w miejscowości Kraśnik Górny. Tego dnia podczas policyjnej akcji, doszło do śmiertelnego postrzelenia funkcjonariusza miejscowej jednostki Policji”

- przekazała Ewa Węglarowicz-Makowska.

Podstawą do tego kroku stały się dowody z przesłuchań i oględzin prowadzonych przeciwko zabójcy. Rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze szczegółowo wyjaśniła powody tej decyzji.

„Podstawą wszczęcia tego odrębnego postępowania były materiały zgromadzone w śledztwie prowadzonym przeciwko sprawcy zabójstwa policjanta. Ich analiza wskazała na konieczność szczegółowego wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z możliwym niedopełnieniem obowiązków służbowych przez kierownictwo i funkcjonariuszy KPP w Bolesławcu uczestniczących w zdarzeniu”

- wskazała Ewa Węglarowicz-Makowska.

Prokuratura sprawdza teraz, czy policyjna akcja była odpowiednio zabezpieczona.

„Prokurator zbada w szczególności, czy podczas przygotowania i realizacji policyjnych czynności dochowano wszystkich wymaganych procedur oraz czy osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg działań prawidłowo wywiązały się ze swoich obowiązków. Postępowanie prowadzone jest w kierunku przestępstwa określonego w art. 231 § 1 kk”

- poinformowała Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Powołany przepis Kodeksu karnego dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Za ten czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Śmierć młodego policjanta. Jak przebiegała interwencja w Kraśniku Górnym?

Do zdarzenia doszło 24 września w podbolesławieckim Kraśniku Górnym, podczas czynności na prywatnej posesji. 33-letni mężczyzna otworzył ogień z pistoletu i postrzelił jednego z mundurowych prosto w głowę. Rannego policjanta przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, jednak mimo natychmiastowej pomocy i wysiłków lekarzy sierżant Natan Sieroń zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

33-letni sprawca zabójstwa policjanta. Wcześniejsze wyroki sądu w Niemczech

W głównym śledztwie prokuratura przedstawiła dokładne okoliczności ataku oraz przeszłość kryminalną zatrzymanego 33-latka.

„Do zdarzenia doszło 24 września 2026 roku, około godz. 11.00, na terenie jednej z posesji w Kraśniku Górnym, podczas wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Sprawca działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia jednego z policjantów, oddał w jego kierunku strzał z broni palnej w postaci pistoletu samopowtarzalnego Browning HP kal. 9mm”

- wskazywali śledczy we wcześniejszych komunikatach.

Po zatrzymaniu napastnik usłyszał zarzuty, o czym prokuratura informowała w swoich wcześniejszych ustaleniach.

„Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. Złożył wyjaśnienia. Prokurator Rejonowy w Bolesławcu skierował do tamtejszego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, na okres 3 miesięcy”

- przekazała prokuratura.

W kontekście nowego śledztwa, które dotyczy przygotowania policjantów do akcji, istotne jest to, że 33-latek był już znany europejskiemu wymiarowi sprawiedliwości i wcześniej wchodził w konflikt z prawem z powodu broni.

„Podejrzany był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie na terenie Niemiec, między innymi w 2024 roku, przez Sąd w Bautzen, za przestępstwo związane z nielegalnym wywozem lub przywozem broni palnej, części i elementów tej broni oraz amunicji”

– informowała prokuratura.