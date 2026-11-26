Policja prowadzi wzmożone kontrole. Akcja potrwa do 3 grudnia

Działania pod nazwą „Bezpieczna ósemka” rozpoczęły się 20 listopada i obejmują drogę krajową nr 8 na Dolnym Śląsku. Policjanci pojawiają się na odcinkach przebiegających przez powiaty wrocławski, dzierżoniowski, ząbkowicki i kłodzki. To trasa, na której natężenie ruchu jest duże, dlatego funkcjonariusze chcą zwrócić szczególną uwagę na zachowanie kierowców. Kontrole będą prowadzone w różnych miejscach i o różnych porach.

Drony, mierniki laserowe i nieoznakowane radiowozy. Tak będą kontrolować kierowców

Podczas akcji policja wykorzystuje kilka rodzajów sprzętu. Na drodze pojawią się oznakowane radiowozy wyposażone w laserowe mierniki prędkości, a także nieoznakowane samochody policyjnych grup SPEED. Funkcjonariusze będą korzystać również z dronów, które umożliwiają obserwowanie sytuacji na drodze z powietrza.

Na te 7 rzeczy zwrócą uwagę policjanci

Podczas kontroli funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko to, czy kierowcy przestrzegają ograniczeń prędkości. Na liście znalazło się siedem obszarów, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo podróżujących.

Policjanci będą zwracać uwagę na:

Trzeźwość kierowców

Stan techniczny pojazdów

Obowiązkowe wyposażenie aut

Pasy bezpieczeństwa i przewożenie dzieci

Stosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

Prawidłowe wyprzedzanie

Korzystanie z telefonu podczas jazdy.

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