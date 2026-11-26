Urlop zimą. Tu będą wyjeżdżać Polacy

Zima, choć chłodna to oferuje wiele możliwości wyjazdowych. Jak co roku część osób w okresie świątecznym i w czasie ferii zimowych ruszy nad Bałtyk, ale spora część wybierze się także w polskie góry. Popularnym kurortem jest Świeradów-Zdrój, który lada moment przyjmie pierwsze tłumy odwiedzających.

Świeradów-Zdrój szykuje się na napływ turystów

Świeradów-Zdrój to nie tylko znane uzdrowisko, ale również świetna lokalizacja na zimowy wyjazd. Właśnie tutaj co roku przyjeżdżają fani zimowego szaleństwa i korzystają ze stoków oraz uroków miejscowości. Nic więc dziwnego, że władze miasta i lokalni przedsiębiorcy już przygotowują się na większy ruch turystyczny.

Jedną z najważniejszych atrakcji zimą jest ośrodek narciarski Ski&Sun, który jest już gotowy na przyjęcie miłośników białego szaleństwa. Kolej gondolowa przeszła wymagane przeglądy techniczne, a trasa zjazdowa została przygotowana do sezonu. Do pełnego uruchomienia infrastruktury potrzebne są jednak odpowiednie warunki pogodowe. Kluczowe będzie utrzymanie się niskich temperatur, które pozwolą na sztuczne naśnieżanie stoków.

Warto wiedzieć, że nie wszystkie wyciągi mogą ruszyć w tym samym czasie. Mniejsze ośrodki są bardziej uzależnione od pogody i nie chcą rozpoczynać naśnieżania, jeśli prognozy nie zapowiadają dłuższego okresu mrozów. Turyści muszą więc jeszcze poczekać na sprzyjającą aurę.

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Terminy ferii zimowych 2027

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Co jeszcze można robić zimą w Świeradowie-Zdroju?

Narciarstwo to jednak tylko jedna z propozycji. Świeradów-Zdrój ma sporo do zaoferowania także osobom, które nie planują spędzać całego urlopu na stoku. Warto wybrać się na spacer po uzdrowiskowej części miasta, odwiedzić słynny Dom Zdrojowy z imponującą halą spacerową i skorzystać z oferty pijalni wód mineralnych.

Jedną z atrakcji jest również Sky Walk, czyli wieża widokowa z przeszklonymi fragmentami konstrukcji i ścieżką spacerową prowadzącą wysoko nad ziemią. Z jej szczytu można podziwiać panoramę Gór Izerskich i okolic.

Świeradów-Zdrój przygotowany na świątecznych gości

Zimowy sezon to dla miejscowości ważny czas także pod względem noclegów. Jak wynika z informacji przekazanych Radiu ZET, baza noclegowa w Świeradowie-Zdroju obejmuje około 20 tys. miejsc. Największego zainteresowania można spodziewać się w okresie sylwestrowym oraz podczas ferii zimowych, kiedy do miasta przyjeżdżają przede wszystkim rodziny z dziećmi.