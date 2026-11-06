Zobaczyć Wrocław, jakiego nie znasz! WrocWalk 2026 odkrywa miasto na nowo

Już za kilka dni, 11 listopada 2026 roku, odbędzie się tegoroczna edycja wydarzenia pod hasłem „Spacer, który zmienia perspektywę”. To doskonała okazja, by odkryć Wrocław na nowo i przekonać się, jak wiele niezwykłych historii kryje się tuż obok nas.

Na uczestników czekają cztery zróżnicowane trasy, dzięki którym można odkrywać miasto na własnych zasadach. Będzie okazja, by spojrzeć na Wrocław z wysokości, zajrzeć do historycznych podziemi, poczuć rytm lokalnej kultury, poznać dziedzictwo związane z Odrą i przekonać się, jak innowacje zmieniają nasze otoczenie.

Zapisy już trwają! Szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępne są na STRONIE.

Cztery trasy, cztery sposoby na odkrywanie Wrocławia

Trasa 1. Miasto z dwóch perspektyw

Około 6,5 km | 400 schodów

To propozycja dla osób, które chcą zobaczyć Wrocław zarówno z góry, jak i z miejsc ukrytych pod powierzchnią miasta. Trasa łączy wyjątkowe panoramy, gotycką architekturę i tajemnice historycznych podziemi.

Wieża Matematyczna - część Uniwersytetu Wrocławskiego, która dawniej pełniła funkcję obserwatorium astronomicznego. Z tarasu widokowego na wysokości 42 metrów można podziwiać panoramę Wrocławia i przepływającą przez miasto Odrę.

Mostek Pokutnic - legendarna kładka łącząca wieże kościoła św. Marii Magdaleny. To miejsce związane z opowieścią o młodych kobietach, które wolały beztroskie życie od codziennych obowiązków. Z góry można spojrzeć na miasto z wyjątkowej perspektywy.

Piastowska Pieczęć - podziemia zamku książęcego na Ostrowie Tumskim - zejście pod ziemię pozwoli odkryć pozostałości średniowiecznego zamku książąt piastowskich. Fragmenty dawnych murów przybliżą uczestnikom początki historii Wrocławia.

Katedra pw. św. Jana Chrzciciela - jeden z najważniejszych symboli Ostrowa Tumskiego i perła gotyckiej architektury. Monumentalna świątynia, której strzeliste wieże dominują nad okolicą, skrywa wielowiekową historię miasta.

Klasztor Bonifratrów i katakumby - miejsce pełne historii, ciszy i tajemnic. Wizyta w podziemiach pozwoli poznać mniej oczywiste oblicze Wrocławia oraz historię zakonu i dawnych mieszkańców miasta.

Krypty kościoła św. Wojciecha i Skarbiec Dominikański - jeden z najstarszych kościołów lewobrzeżnego Wrocławia. Uczestnicy będą mogli odkryć jego zabytkową architekturę, a także cenne pamiątki historyczne i dzieła sztuki sakralnej zgromadzone w skarbcu.

Ta trasa to połączenie widoków, legend i niezwykłych miejsc, które pozwalają odkrywać historię miasta zarówno na wysokości, jak i głęboko pod ziemią.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Trasa 2. Wrocław w rytmie kultury

Około 6 km

Wrocław to miasto, w którym kultura jest obecna na każdym kroku. Ta trasa prowadzi przez miejsca związane z muzyką, teatrem i sztuką współczesną, pokazując artystyczną stronę stolicy Dolnego Śląska.

Vertigo Jazz Club i Sztuka na Miejscu - przestrzenie, w których spotykają się muzyka, sztuka i niepowtarzalna atmosfera. To miejsca współtworzące artystyczny rytm Wrocławia.

Teatr Lalek - miejsce, w którym scenografie, opowieści i teatralna wyobraźnia ożywają na scenie. To propozycja dla uczestników w każdym wieku i okazja, by poznać jedną z charakterystycznych instytucji kulturalnych miasta.

S!C BWA Wrocław Galeria - przestrzeń poświęcona sztuce współczesnej. Prezentowane wystawy zachęcają do zatrzymania się, zadawania pytań i spojrzenia na otaczający świat z innej perspektywy.

Narodowe Forum Muzyki - jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów współczesnej architektury Wrocławia. Uczestnicy poznają monumentalny gmach inspirowany kształtem instrumentu smyczkowego oraz jego serce - Salę Główną ORLEN, mieszczącą 1804 osoby.

Opera Wrocławska - miejsce o bogatych tradycjach sięgających XVII wieku. Klasycystyczne wnętrza zaprojektowane przez Carla Ferdinanda Langhansa były świadkami wielu ważnych wydarzeń muzycznych. W 1945 roku polską historię sceny otworzyła legendarna „Halka”.

Tramwaj WrocWalk - przejazd, podczas którego klimatyczna muzyka i opowieści przewodnika połączą się z widokami wrocławskich ulic. To wyjątkowy sposób na poznawanie miasta w rytmie kultury.

Trasa kulturalna pokazuje, że Wrocław można poznawać nie tylko przez jego zabytki, lecz także przez dźwięki, scenę, sztukę i miejsca spotkań.

Trasa 3. Odrzańskie Opowieści

Około 6 km

Odra od wieków kształtuje Wrocław, jego krajobraz, historię i codzienne życie mieszkańców. Ta trasa prowadzi przez miejsca związane z dziedzictwem historycznym, techniką, ratownictwem i rekreacją nad wodą.

Stowarzyszenie Odra-Niemen - Most Grunwaldzki - punkt poświęcony historii Kresów i polskiego dziedzictwa. Na uczestników czeka wystawa „Na drodze do niepodległości”, prezentująca ewolucję polskiego munduru: od umundurowania Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera z 1917 roku, przez okres międzywojenny, po Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie.

Żegluga Pasażerska - rejs statkiem „Wiktoria” między Przystanią ZOO a Przystanią Kardynalską pozwoli zobaczyć nadodrzańską architekturę z perspektywy rzeki. To okazja, by odkryć miasto z pokładu statku i spojrzeć na jego przestrzeń z innej strony.

Rozkład rejsów statku:

Z Przystani ZOO (Kładka Zwierzyniecka): 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |

16:00

Z Przystani Kardynalskiej (bulwar Piotra Włostowica): 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 |

15:30 | 16:30

Punkty kontrolne oraz przystanie są otwarte w godzinach 10:00 - 17:00

Proszę pamiętać, że rejs jest jednokierunkowy - od ZOO do Przystani Kardynalskiej lub odwrotnie - nie ma możliwości pływania w pętli. Uwzględnijcie to, podczas planowania kolejności zwiedzania punktów. Na pokładzie należy bezwzględnie stosować się do poleceń kapitana oraz załogi statku - bezpieczeństwo przede wszystkim!

Wyspa Daliowa - NAWA - na najmniejszej wyspie Wrocławia znajduje się stalowa instalacja autorstwa Oskara Zięty. W strefie „Bezpieczny Wrocław” uczestnicy będą mogli wziąć udział w quizach, ćwiczeniach z pierwszej pomocy prowadzonych przez OSP GRS Starówka oraz pokazach sprzętu i ratownictwa wodnego przygotowanych przez Straż Miejską i WSR.

KOMPLEKS WIEŻY CIŚNIEŃ - zabytkowa Kotłownia Wschodnia z 1871 roku, zaprojektowana przez Johna Moore’a. W jej wnętrzu zachowały się unikalne XIX-wieczne kotły parowe, które napędzały pompy dostarczające wodę dawnemu Wrocławiowi. Obiekt jest dziś częścią kompleksu Hydropolis i stanowi cenny przykład dziedzictwa techniki.

Pomnik Klingerta - miejsce prezentacji repliki pierwszego na świecie skafandra nurkowego z 1797 roku oraz sprzętu do hokeja podwodnego na Bulwarze Dunikowskiego. Na uczestników będą czekać opowieści Klubu Pirania, upominki i historyczny quiz z pytaniami losowanymi w zabytkowej, poniemieckiej pralce.

Wrocławskie Centrum SPA - zabytkowa Łaźnia Miejska z 1897 roku. W programie przewidziano możliwość zobaczenia dwóch historycznych basenów, unikalnych łaźni na trzecim piętrze, czterech z pierwszych wrocławskich krasnali oraz wystawy poświęconej pianiście i rekordziście świata w pływaniu Markowi Petrusewiczowi.

Odrzańskie Opowieści łączą historię z techniką i aktywnościami edukacyjnymi. To propozycja dla tych, którzy chcą lepiej poznać związki Wrocławia z rzeką i odkryć miejsca, które nie zawsze znajdują się na typowych turystycznych szlakach.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Trasa 4. Miasto Innowacji

Około 13,5 km

Najdłuższa z tras pozwoli poznać Wrocław jako miasto wynalazków, nauki, nowych technologii i niezwykłych doświadczeń. To propozycja dla osób ciekawych świata, które chcą zajrzeć za kulisy działania różnych instytucji i odkryć mniej oczywiste oblicze nowoczesnego miasta.

Muzeum Poczty i Telekomunikacji - wyjątkowa placówka prezentująca historię komunikacji w Polsce. Od dawnych dyliżansów i znaczków pocztowych po telefony i telegrafy - ekspozycja pokazuje, jak zmieniały się sposoby przekazywania informacji. Specjalnie na WrocWalk 2026 przygotowano wystawę poświęconą przełomowym wynalazkom.

Uniwersytet Medyczny - Centrum Symulacji Medycznej - miejsce, w którym przyszli lekarze i inni przedstawiciele zawodów medycznych ćwiczą na realistycznych fantomach. Uczestnicy poznają rozwiązania wykorzystywane w edukacji medycznej i przypomną sobie podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

Muzeum MovieGate - niezwykłe miejsce łączące historię Wrocławia z magią kina. Na odwiedzających czekają filmowe rekwizyty, angażująca gra wewnętrzna oraz widowiskowy pokaz naukowy z wykorzystaniem azotu.

Sky Tower - okazja do spojrzenia na Wrocław z wysokości i podziwiania panoramy miasta z tarasu widokowego. Na uczestników będzie również czekać strefa poświęcona lotnictwu i kosmosowi.

Visitor Centre przy Hali Stulecia - punkt, w którym można rozpocząć odkrywanie historii jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wrocławia. W programie znalazły się multimedialna wystawa oraz możliwość udziału w grze terenowej na terenie kompleksu Hali Stulecia.

Miasto Innowacji to najdłuższa trasa tegorocznej edycji. Łączy historię komunikacji, nowoczesną edukację, świat filmu, naukę i technologię z odkrywaniem wyjątkowych obiektów Wrocławia.

Wspólne punkty na trasach - dodatkowe atrakcje WrocWalk 2026

Niezależnie od wybranej trasy na uczestników czekają również wyjątkowe miejsca, w których będzie można odpocząć, zdobyć kolejną pieczątkę i spotkać innych miłośników odkrywania miasta.

Plac Nowy Targ - przy stanowisku MCS Wrocław uczestnicy zdobędą kolejną pieczątkę do mapy. Nie zabraknie również stoisk z aktywnościami, atrakcji i propozycji kulinarnych. To miejsce, w którym będzie można na chwilę zwolnić tempo, skorzystać z przygotowanych stref i poczuć atmosferę wspólnego świętowania.

Bastion Sakwowy - spotkanie z Łukaszem Kazkiem - gościem specjalnym wydarzenia będzie Łukasz Kazek, dziennikarz i twórca popularnego kanału History Story. Spotkanie będzie okazją do zadania pytań, poznania historycznych ciekawostek i odkrycia mniej znanych opowieści o Dolnym Śląsku. Godziny wystąpień: 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00

Meta na wrocławskim Rynku, obok Pręgierza - właśnie tutaj zakończy się spacer. Na uczestników, którzy zbiorą komplet pieczątek z wybranej trasy, będzie czekał pamiątkowy medal WrocWalk 2026. Nie zabraknie okazji do wspólnych zdjęć i podsumowania miejskiej przygody.

Jak wziąć udział w WrocWalk 2026?

Udział w wydarzeniu rozpoczyna się od zapisów na wybraną trasę. Następnie uczestnik odbiera w Biurze Zawodów mapę z zaznaczonymi punktami i rusza na spacer. W kolejnych miejscach zdobywa pamiątkowe pieczątki, a zebranie kompletu pozwala odebrać medal WrocWalk 2026.

WrocWalk nie jest wyścigiem - nie liczy się czas ani tempo marszu. Najważniejsze są aktywność, wspólne spędzanie czasu i odkrywanie historii oraz ciekawych miejsc Wrocławia. Każdy może poznawać miasto we własnym rytmie. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać ze zniżki na udział w wydarzeniu.

Termin: 11 listopada 2026 r.

Hasło tegorocznej edycji: „Spacer, który zmienia perspektywę”.

ZAPISY (link otwiera się w nowym oknie)

Szczegółowe informacje dotyczące udziału i zasad wydarzenia znajdują się w regulaminie.