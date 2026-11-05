Spektakularne balonowe show powraca! World Balloon Festival zaprasza do Wrocławia

Pięć światów. Jeden festiwal. Setki tysięcy emocji

Tropikalna dżungla pełna papug i małp. Podwodny świat z syrenami, rafą koralową i statkami pirackimi. Panoramy architektonicznych ikon świata. Kosmiczne krajobrazy z rakietami i planetami. I wreszcie – specjalnie zaprojektowane strefy instagramowe, w których każdy może poczuć się jak bohater własnej bajki. World Balloon Festival to więcej niż wystawa – to przygoda, która pozwala zanurzyć się w świecie stworzonym z najlżejszego materiału świata, a zarazem jednego z najbardziej wymagających - balonu.

Za projektami stoją międzynarodowi mistrzowie sztuki balonowej, którzy tworzyli instalacje dla największych wydarzeń na świecie – od Arabii Saudyjskiej, przez Belgię, po Węgry. Ich prace zachwycają dbałością o detal i imponującą skalą, a teraz ich kunszt będzie mogła podziwiać wrocławska publiczność.

Balony, które zmieniają rzeczywistość

To nie tylko ogromne instalacje. Każdy dzień festiwalu to także balonowy spektakl na żywo – pokaz twórczy, w którym można zobaczyć, jak z kilku balonów powstaje dzieło sztuki. Animatorzy, performerzy, muzyka, światło - wszystko to tworzy klimat pełen zachwytu i zaskoczenia.

Dla najmłodszych przygotowano strefę kreatywną, w której dzieci samodzielnie wykonują balonowe figury, uczestniczą w zabawach, malują buzie, a nawet... uczą się podstaw sztuki baloniarskiej. Wszystko pod czujnym okiem doświadczonych animatorów, w bezpiecznej, kolorowej przestrzeni zaprojektowanej z myślą o rodzinach.

Ekologia i magia w jednym

Choć cała ekspozycja robi bajkowe wrażenie, nie zapomniano też o środowisku. Wszystkie rzeźby tworzone są z balonów z naturalnego lateksu pochodzącego z drzew kauczukowych – materiału w pełni biodegradowalnego. Sztuka może być jednocześnie spektakularna i ekologiczna – i World Balloon Festival udowadnia to na każdym kroku.

Święto wyobraźni dla całej Polski

Wydarzenie jest kierowane do rodzin z dziećmi, szkół, przedszkoli, pasjonatów sztuki, fotografii i magii przestrzeni, a także do wszystkich, którzy chcą na chwilę oderwać się od codzienności. Każda z pięciu stref festiwalu została zaprojektowana tak, by zachwycać zarówno dzieci, jak i dorosłych – niezależnie od wieku, każdy znajdzie tu coś, co go oczaruje.

Organizatorzy zadbali także o komfort uczestników – przestrzeń będzie w pełni dostosowana do wózków dziecięcych i osób z ograniczoną mobilnością, a bilety wstępu dla dzieci do lat 2 są bezpłatne.

Festiwal Balonów - wydarzenie, które wznosi emocje w powietrze.

Zanurz się w świat lekki jak powietrze – tylko we Wrocławiu!

World Balloon Festival - informacje praktyczne:

Gdzie: Tarczyński Arena Wrocław, al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Kiedy: 13 - 15 listopada 2026

Godziny otwarcia: 9:00 - 20:00

Bilety: dostępne online - https://worldballoonfestival.live/wroclaw

Dzieci do lat 2 - wstęp darmowy

Po więcej informacji odwiedź: www.festiwalbalonow.pl