Spektakularna Kraina Świętego Mikołaja we Wrocławiu! Santa Claus Festival zaprasza na Biegun Północny

Magiczne strefy. Jeden festiwal. Setki tysięcy emocji.
Przygoda rozpoczyna się już przy wejściu, gdzie świetlny portal przenosi uczestników w zimową scenerię. Każde dziecko otrzymuje własny Paszport Pomocnika Mikołaja, z którym odkrywa kolejne części festiwalu. Na trasie czeka Wielka Fabryka Zabawek, gdzie można pomóc elfom przy świątecznych przesyłkach, oraz Akademia Elfów pełna prób zręczności i sprytu. W Strefie Bieguna Północnego goście zanurzą się w krajobrazach inspirowanych zimową Laponią – wśród świerków, lodowych form i padającego śniegu. Santa Claus Festival to więcej niż wystawa – to interaktywna podróż, której finałem jest osobiste spotkanie z samym Świętym Mikołajem.
Atrakcje, które zmieniają rzeczywistość
To nie tylko piękne dekoracje, monumentalne sanie i Kuchnia Pani Mikołajowej. Każdy dzień festiwalu to także rodzinne widowiska na scenie oraz spotkania z bohaterami krainy. Prawdziwą gratką jest Laboratorium Elfich Alchemików, gdzie odbywają się widowiskowe eksperymenty z kolorowymi miksturami, dymem i pianą.
Dla najmłodszych przygotowano strefę warsztatową, w której dzieci mogą własnoręcznie dekorować pierniki, tworzyć świąteczne bombki i wianki. Działa tu również Poczta Bieguna Północnego, z której najmłodsi mogą wysłać swój wymarzony list prosto do Świętego Mikołaja. Wszystko to w bezpiecznej, świątecznej przestrzeni zaprojektowanej z myślą o całych rodzinach.
Świąteczne zakupy i magia w jednym
Festiwalowi towarzyszy Zimowy Ogród Mikołaja – wyjątkowa strefa stworzona wspólnie z CocaFlora. Podczas gdy dzieci przeżywają festiwalowe przygody, dorośli mogą w cieple i spokoju przygotować swój dom na święta. W strefie dostępne będą tysiące starannie wyselekcjonowanych roślin sezonowych w festiwalowych cenach – od rzadkich odmian gwiazdy betlejemskiej (poinsecji) i monumentalnych amarylisów, po owocujące cytrusy i zdrowe choinki w donicach z prawdziwym systemem korzeniowym. To idealne połączenie rodzinnej rozrywki i bezstresowych, przedświątecznych zakupów.
Święto wyobraźni dla całej rodziny
Wydarzenie jest kierowane do rodzin z dziećmi, przedszkoli, szkół oraz wszystkich tych, którzy chcą poczuć prawdziwą magię nadchodzących świąt. Organizatorzy zadbali o komfort uczestników – jeden bilet zapewnia dostęp zarówno do strefy festiwalowej, jak i Zimowego Ogrodu. Przestrzeń Tarczyński Areny gwarantuje wygodę niezależnie od zimowej pogody na zewnątrz.
Santa Claus Festival – wydarzenie, które przenosi w świat świątecznej magii.
Zanurz się w zimowej bajce – tylko we Wrocławiu!
Santa Claus Festival – informacje praktyczne:
- Gdzie: Tarczyński Arena Wrocław, al. Śląska 1, 54-118 Wrocław
- Kiedy: 5-6 grudnia 2026
- Godziny otwarcia: 9:00 – 20:00
- Bilety: dostępne online – https://santaclausfestival.pl/bilety
- Dzieci do ukończenia 2. roku życia – wstęp bezpłatny
Po więcej informacji odwiedź: https://santaclausfestival.pl/