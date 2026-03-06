Przestępcy zaatakowali pod koniec lutego, obierając za cel jeden z podwrocławskich magazynów. Złodziejom udało się wynieść 2200 nowoczesnych smartwatchy. Okradzione przedsiębiorstwo wyceniło poniesione straty na ponad 770 tysięcy złotych. Śledztwo w tej sprawie szybko przejęli kryminalni z wrocławskiej komendy miejskiej.

Kryminalni od razu ruszyli do akcji, prowadząc szeroko zakrojone czynności operacyjne w celu ustalenia sprawców. Dokładne zbadanie zabezpieczonych śladów błyskawicznie dało wymierne rezultaty. Funkcjonariusze namierzyli i ujęli dwóch podejrzanych w wieku 24 oraz 26 lat.

- Obaj są obywatelami Afryki - informuje kom. Wojciech Jabłoński z policji we Wrocławiu.

Zatrzymani złodzieje smartwatchy. Policja odzyskała część cennego sprzętu

Skuteczne działania i twarde dowody pozwoliły na zabezpieczenie sporego ułamka zrabowanego towaru. Dotychczas mundurowi odzyskali 275 inteligentnych zegarków, wycenianych łącznie na przeszło 187 tysięcy złotych.

Śledczy wciąż badają wszystkie szczegóły sprawy i prowadzą czynności zmierzające do odnalezienia reszty zrabowanych zegarków.

Kradzież 2200 zegarków pod Wrocławiem. Sąd wysłał podejrzanych do aresztu

Opierając się na dowodach dostarczonych przez kryminalnych oraz wniosku prokuratora, wrocławski sąd postanowił o izolacji zatrzymanych obcokrajowców, zamykając ich w tymczasowym areszcie. Funkcjonariusze zapowiadają jednak kontynuację prowadzonych działań.

- Sprawa jest rozwojowa, policjanci planują dalsze zatrzymania osób, które mogły brać udział w tym przestępstwie - przekazuje kom. Wojciech Jabłoński.

Zgodnie z prawem kara do pięciu lat pozbawienia wolności grozi sprawcom zarówno za kradzież mienia, jak i późniejsze paserstwo.